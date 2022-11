Oroscopo Barbanera domenica 13 novembre: gioie e dolori in arrivo. Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Anziché scaricare il vostro nervosismo in famiglia, cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema per risolverlo alla radice.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Davanti a una cenetta preparata con amore, il partner va in brodo di giuggiole: come sentenziavano le nonne, l’amato bene va preso per la gola!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Giornata positiva per voi, anche se piuttosto spendacciona per via della Luna in seconda Casa, la banca dell’oroscopo: acquisti da nababbi!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Col partner fate micio micio da mattina a sera e anche se lui sulle prime sembra distante, ci pensa il vostro filtro magico a riattizzare la fiamma.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cielo piuttosto parco di doni, le occasioni al momento scarseggiano. Vi conviene farvi un po’ da parte e far rimbalzare sugli altri le decisioni.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Un dono inatteso e gradito, accompagnato dalla lettera di un amico di cui avevate perso le tracce, vi riempie il cuore di gioia e di ricordi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Inchiodati al lavoro quando vorreste essere liberi di dedicarvi ad altro. Se proprio non potete delegare, sperimentate il piacere di sentirvi utili.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Letture e studi profondi, quando vi appassionate ad una materia vi ci buttate a capofitto, quasi innamorati, sedotti dall’argomento.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta ed attendere che si presenti l’occasione giusta per agire.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Giornata produttiva per i creativi che dalle espressioni della gente, dalla natura, da qualsiasi spunto emozionale traggono grandi ispirazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Focus sul lavoro anche oggi, nonostante sia sabato. Tra incontri, appuntamenti e qualche fastidioso imprevisto, siete presissimi fino a tardi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Un ottimo inizio di weekend. Grazie alla complicità della Luna e di Venere, capite qualcosa in più sul vostro modo di essere e di amare.

