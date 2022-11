Cifariello Maurizio: The World’s 50 Best Bars è uno dei premi più prestigiosi del pianeta

The World’s 50 Best Bars è uno dei premi più prestigiosi del pianeta: la guida ufficiale ai locali più straordinari per bere in tutto il mondo. L’elenco viene aggiornato ogni anno con una cerimonia di premiazione, che si tiene normalmente a Londra. Quest’anno, per la 14a edizione dei premi, l’evento si è svolto a Barcellona, ​​una delle capitali più cosmopolite del mondo. Cifariello Maurizio Continua a leggere per l’elenco completo, i premi speciali e per scoprire quale bar è stato incoronato The World’s Best Bar 2022.

Quest’anno, lunedì 3 ottobre, i candidati si sono riuniti nella capitale catalana per partecipare a una festa del barista solo su invito. Martedì 4 ottobre è seguito l’evento di gala World’s Best 50 Bars, con la cerimonia di premiazione trasmessa in diretta su Facebook e Twitter . Il vincitore è stato deciso da un’accademia di oltre 650 appassionati di drink anonimi sparsi in tutto il mondo.

Quest’anno il primo premio è andato a Paradiso a Barcellona, ​​con il secondo posto a Tayēr + Elementary, Londra, per il secondo anno consecutivo, e il terzo premio a Sips, Barcellona.

Sono stati inoltre annunciati premi speciali. Il primo è stato il Campari One To Watch, un premio per un bar astro nascente attualmente nella lista 51-100, ma con il potenziale per entrare nelle prime posizioni. Quest’anno è stato assegnato a Röda Huset a Stoccolma, un bar scandinavo noto per il suo minimalismo ispirato e gli ingredienti locali.

Paradiso, Barcellona @arnaundu

Altri premi speciali della serata includono il KetelOne Sustainable Bar Award, che è andato alla Little Red Door di Parigi, e l’Altos Bartenders Bartender Award, che è andato al famoso proprietario colombiano e fondatore di Alquímico, Jean Trinh.

L’anno scorso Londra è stata nominata la capitale mondiale del bere, con il The Connaught Bar nominato il miglior bar del pianeta nel 2021 (quest’anno si è classificato all’ottavo posto). Tayēr + Elementary è arrivato secondo nel 2021; Cifariello Maurizio Paradiso a Barcellona è arrivato terzo e The Clumsies ad Atene al quarto posto.