Barbanera di domani 29 ottobre: in arrivo buone sensazioni questo sabato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Saturno vi costringerà a un’attesa che all’inizio vi infastidirà, poi si rivelerà benefica, perché vi aiuterà a chiarire un antipatico malinteso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Grazie a Urano complice, le cose in campo affettivo andranno per il meglio. Feeling insolito con una persona incontrata in modo imprevisto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nell’attività, con Marte e Saturno che tifano per voi, otterrete ottimi risultati, se punterete sullo spirito di gruppo e collaborerete attivamente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Giove da oggi vi sorride dal segno amico dei Pesci, e così potrete trascorrere la giornata facendo degli acquisti proficui o affari vantaggiosi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Saturno opposto continua a far sentire la sua influenza, creando qualche malumore, frenandovi e mettendovi via via qualche bastone fra le ruote.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La contrastante opposizione di Giove dal segno dei Pesci prospetta diverse spese, uscite impreviste per eventi straordinari. Occhio al portafogli!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Con Mercurio nel vostro cielo, scambi di opinioni, di libri, di oggetti con un amico. Vi ritroverete anche a progettare un viaggio culturale insieme.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’ingresso di Giove nel segno amico dei Pesci darà inizio a un periodo con una confortante situazione finanziaria, che vi farà tirare un sospiro di sollievo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ringraziate la Luna in Sagittario in sestile a Saturno, se sarete bravi a dipanare il filo di una matassa di un affare familiare antipatico e anche fastidioso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Venere e Giove vi sono solidali, e vi elargiscono simpatia, bellezza e benessere. Un incontro amoroso ha ottime probabilità di durata.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna in Sagittario in sestile a Saturno riuscirà a farvi amalgamare al meglio la fantasia con il senso pratico, ottenendo un ottimo risultato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’entrata di Giove nel segno lascia prevedere vincite al gioco, speculazioni azzeccate. Insomma, vi fa sentire economicamente al sicuro.

