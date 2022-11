tavola-rotonda-hrc:-“presente-e-futuro-del-lavoro”

Si svolge venerdì 11 novembre la “Tavola Rotonda – Presente e Futuro del Lavoro”, l’appuntamento con cui la Community di HRC Group, il più importante network di HR Director e HR Manager in Italia, punta a mettere sul tavolo e affrontare proposte e prospettive per il futuro, portando in essere un’innovativa chiave di lettura del “Lavoro” e dell’evoluzione del suo mercato, in considerazione di temi sempre più caldi quali la sostenibilità, i giovani, l’inclusione, la salute e la tecnologia.

Ad aprire i lavori saranno Giordano Fatali, Presidente HRC Group e Founder di CEOforLIFE, insieme ad Adriano Mureddu, Direttore Human Resources Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il programma della giornata che si apre alle 9 e si chiude alle 13, prevede 3 speech individuali e 4 talk show (“Lead the change”, “Develop and transform”, Hire and retain”, “Include and care”), nei quali interverranno numerosi manager e imprenditori italiani.

Per il programma completo della sessione plenaria e la registrazione all’evento: hrcigroup.com

