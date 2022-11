Oroscopo Paolo Fox del weekend 5 e 6 novembre: le stelle del primo fine settimana del mese. Come ogni settimana venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Avrete a disposizione del tempo per riflettere in amore, se fate parte di una relazione che probabilmente è andata un po’ a sfumarsi nel corso del tempo.Per i single ci sarà aria di libertà, anche se spesso e volentieri mancherà il fattore passionale. Chiacchierare un po’ con gli amici potrebbe darvi una inaspettata soluzione.

Toro – Avrete tanta distensione con le amicizie e con chi amate. Riuscirete a togliervi qualche bella soddisfazione sul piano professionale aggiungendo una bella dose di originalità che sarà alla base del vostro operato nel corso di questo fine settimana. Raccogliete le opportunità che seguiteranno dopo il sabato.

Gemelli – Sarà un weekend in cui riuscirete a togliervi qualche sfizio, ad essere molto generosi con voi stessi prima che con gli altri. Avrete molti mezzi per cui potreste anche fare uno strappo alla regola con qualche sorpresa alla famiglia di origine oppure alle amicizie più strette.

Cancro –La vostra capacità di giudizio in questo momento particolare potrebbe farvi prendere delle decisioni molto sagge. Intraprendere un nuovo percorso di studi o una carriera del tutto inedita a voi potrebbe farvi fare un salto di qualità non indifferente, soprattutto se ce la metterete tutta.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – In famiglia l’atmosfera sarà sempre più piacevole, ma per quanto vi riguarda sarà costellata di qualche delusione per alcuni progetti professionali non esattamente ottimali o sfortunatamente non andati in porto.In amore dovrete rivedere le priorità di ciascuna delle due parti.

Vergine – L’ansia potrebbe drasticamente calare e voi potrete finalmente riacquistare quel buonumore che vi ha abbandonati nel corso della settimana corrente. Respirare per conto vostro lontani dagli impegni sia familiari che professionali potrebbe farvi anche pensare ad un nuovo hobby.

Bilancia – Qualcosa potrebbe andare storta in amore, probabilmente qualche divergenza di intenti che non vi darà l’opportunità di ricominciare da capo con la persona amata. Avrete qualche impegno sul piano burocratico che dovrete assolutamente concludere.

Scorpione – Finalmente questo fine settimana potreste avere del tempo libero tutto per voi e per la vostra famiglia. Trascorrere delle ore fuori dall’ambito cittadino prima che sopraggiunga il freddo potrebbe essere una bella opportunità di scoprire alcune cose che sono a pochi chilometri di distanza da voi.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Avrete qualche lieve malessere di cui riuscirete a prendervi cura in modo abbastanza veloce, ma nel complesso avete perso molto di quell’entusiasmo che vi spronava ad essere molto più ‘sensibili’ nei vostri stessi confronti. Secondo l’oroscopo avrete qualche impegno che sarà opportuno rimandare.

Capricorno – Purtroppo potreste non avere davanti le cose così come avevate pianificato in precedenza, e sarete costretti a prendere una direzione diversa da quella. Dovrete staccare necessariamente la spina e riprendere da qualche momento di svago.

Acquario – Avrete dei momenti di tregua e di shopping intervallati da qualche esperienza che vi aiuterà a maturare e allo stesso tempo a riflettere su eventuali decisioni da prendere sul piano sentimentale. Secondo l’oroscopo potreste anche fare qualche progetto nella domenica.

Pesci – Avrete delle belle sorprese dal partner, specialmente se avete trascorso insieme delle situazioni non molto piacevoli in cui avete avuto l’opportunità di legarvi ancora di più. Secondo l’oroscopo per i single si prospetta un weekend di incontri, anche dal punto di vista amicale.

