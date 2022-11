Oroscopo Branko di giovedì 3 novembre: salute, amore e fortuna di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi: hai le conoscenze e la spinta per essere promosso. Parla con i tuoi superiori oggi e mostra loro il tuo talento. Amore: il tuo atteggiamento vincente non ti aiuterà quando si tratta di conquista, piuttosto ti farà vedere come una persona presuntuosa e arrogante. Ricchezza: prendi in considerazione i consigli degli anziani. La sua esperienza può aiutarti a non fallire in campo economico. Benessere: non aver paura di esprimere le tue idee. Ricorda che ciò che rimane dentro marcisce, quindi esternalizza tutto ciò che ti passa per la testa. Per un mese potresti aver avuto problemi a comunicare con le persone a te vicine, Ariete. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, ma potrebbe farti sentire sbilanciato. Questo è un ottimo giorno per risolvere i conflitti dell’ultimo mese o chiarire i tuoi sentimenti alle altre persone. Non aver paura di giocare a “obbligo o verità”. L’onestà è la miglior politica. Sfida loro di essere onesti con te.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi: obbedienti e sottomessi, tutti approfittano della tua buona disposizione. Reagisci subito e non lasciarti sopraffare dagli altri. Amore: hai tanto amore da dare, ma non riesci a trovare la tua dolce metà. Non disperare, è più vicino di quanto immagini. Ricchezza: sei un imprenditore e ti piace correre dei rischi negli affari. Ma è ora che ti sistemi e vai sul sicuro. Benessere: I mal di testa che ti affliggono sono il prodotto dell’ansia di questi giorni. Calmati un po’, usa candele e musica d’ambiente. Toro, tendi a vivere la tua vita indirettamente attraverso il tuo partner. Oggi potresti renderti conto che questo non è salutare per te. Potresti renderti conto che dai più di te stesso di quello che ottieni, prosciugandoti di energia. In effetti, sei quasi completamente fuori. Sii egoista oggi. Devi fare qualcosa per te per una volta, ed è giunto il momento!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi: Oggi cerca di essere tollerante. Con coloro con cui non sei d’accordo, cerca di negoziare e non sforzare le relazioni. Amore: una cosa è come ci vediamo e un’altra è come ci vedono gli altri, non fantasticare che tutti siano innamorati di te. Ricchezza: usa ogni fibra di pazienza che hai nel viaggio di oggi. Non lasciare che le discussioni con i superiori si intensifichino. Benessere: non esitate a chiedere aiuto se necessario. Hai molti amici disposti a darti una mano, dovresti essere orgoglioso di loro. Gemelli, vedi nuovi orizzonti. È possibile che le modifiche che hai subito di recente non siano completamente terminate. Potresti anche avere difficoltà a impedirti di scappare da tutto. La tua rinascita sarà completa solo dopo che avrai definito chiaramente i tuoi desideri. Usa oggi per pensare a quello che vuoi. Le cose non sono del tutto chiare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi: un piccolo incidente domestico renderà la tua giornata complicata anche nelle più semplici faccende quotidiane. Non arrabbiarti. Amore: non essere così esigente con il tuo partner. È totalmente onesta con te eppure vivi sempre geloso di lei. Ricchezza: essere aperti a idee e proposte diverse amplia i tuoi orizzonti di lavoro. Metti da parte i pregiudizi e ascolta le offerte. Benessere: ti piace intrattenere la tua famiglia e i tuoi amici con un buon pasto, sei un buon padrone di casa, ma questa volta qualcosa ti sfugge di mano. Cancro, nascondi i tuoi bisogni emotivi agli altri. Devi essere in grado di fidarti di qualcuno per condividere i tuoi sentimenti. Devono indovinare i tuoi segreti più profondi. Oggi potresti risparmiare un sacco di tempo nella tua vita amorosa se dici al tuo partner cosa vuoi dalla tua relazione o anche cosa vorresti cambiare al riguardo. Parlami di ciò. Il tuo partner sta ascoltando.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi: oggi potrebbe essere più lungo di quanto immaginassi. Alcuni imprevisti dell’ultimo minuto complicheranno la giornata. Amore: le liti e le discussioni degli ultimi tempi sono servite a rafforzare la coppia. Niente e nessuno potrà separarli. Ricchezza: se continui con le tue strategie e speculazioni, le opportunità ti sfuggiranno e non ci saranno seconde possibilità. Benessere: i tuoi ideali sono diversi da quelli dei tuoi parenti e di tanto in tanto te lo fanno notare. Non cambiare, rimani fermo nella tua posizione di fronte alla vita. Oggi potresti voler cambiare alcuni dei valori morali e sociali che ostacolano le relazioni. Dopo aver superato tu stesso questo tipo di ostacoli e aver visto gli altri lottare con loro, hai deciso che è ora di eliminarli una volta per tutte. Fai solo attenzione a rispettare la vita privata delle persone a te vicine. Non tutti sono così aperti come te!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi: ai tuoi colleghi piacciono le battute, se ti unisci a loro finirai per fare brutta figura di fronte a una persona che stimi molto. Amore: hai un’ottima chimica e la tua relazione è segnata dalla passione, ma alla lunga finirà per estinguersi. Ricchezza: scegliere un percorso che comporti cambiamenti è normale per generare insicurezza. Ma non temere, sei sulla strada giusta. Benessere: hai sempre mostrato discrezione, tuttavia tra quello che dici e quello che fai c’è una grande differenza. Non mostrare ciò che non sei. Vergine, le persone intorno a te a volte hanno difficoltà a capire dove stai andando. Stai vivendo in un mondo immaginario che ha poco a che fare con la realtà. Se decidi di restare a casa e sdraiarti in casa, non avrai problemi. Se devi andare al lavoro, cerca di essere il più chiaro possibile con gli altri. Se non lo fai, le tue proposte potrebbero cadere nel vuoto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi: sarà difficile per te convincere gli altri a sostenere le tue argomentazioni. Non importa, prima o poi capiranno che hai ragione. Amore: se ritieni che la routine stia uccidendo la tua relazione, l’acquisto di lingerie erotica o un sex toy può aiutarti. Ricchezza: un progetto a lungo termine merita di essere preso sul serio. Pertanto, ascolta i consigli di chi ne sa più di te. Benessere: i vecchi amici rivendicano la tua presenza. Sarebbe bello se li chiamassi e organizzi una gita o un pasto a casa tua. Si divertiranno. Potresti avere dei dubbi nei prossimi giorni, Bilancia. Non prendere decisioni importanti sul tuo futuro durante questo periodo relativamente improduttivo. Se qualcuno nella tua vita professionale o personale ti chiede di impegnarti di più, potresti essere tentato di frenare senza sapere davvero perché. Aspetta un po’ prima di rispondere a questo tipo di domanda.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi: la tua agilità mentale ti aiuterà a uscire dai conflitti. Ma esci senza mentire perché finiranno per scoprirti. Amore: la relazione che hanno è molto sana e sono l’invidia dei loro amici. Ma il tempo e la routine avranno un impatto sulla coppia. Ricchezza: la tua creatività farà sì che molte persone intorno a te vogliano unirsi a te e al tuo progetto. Fai attenzione a chi ti circondi. Benessere: un evento che a prima vista non ha una spiegazione logica sarà l’innesco di un cambiamento radicale nella tua vita, sia lavorativa che emotiva. Di cosa hai paura, Scorpione? È il contatto con altre persone? È come se una corda invisibile ti impedisse di avvicinarti alle persone, o peggio, ti tirasse indietro. Di cosa si tratta? Stai attraversando un periodo strettamente legato al tuo passato. Una relazione fallita ti perseguita ancora e getta la sua ombra su quella attuale. Sbarazzati degli scheletri nel tuo armadio!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi: vivrai un paio di grandi paure durante l’inizio della sessione di oggi. Questo ti lascerà stressato per il resto della giornata. Amore: avrai una reazione inaspettata dal tuo partner a determinate situazioni che sperimenterai oggi. Non esagerare. Ricchezza: accetta i cambiamenti che sei stato costretto a implementare nel tuo ambiente di lavoro. Non è mai male imparare cose nuove. Benessere: non puoi aspettarti di risolvere in un batter d’occhio qualcosa che ti infastidisce da molto tempo. Sii paziente e lascia scorrere l’acqua. È molto probabile che tu voglia fare un passo indietro oggi per dare un’occhiata più da vicino alle tue relazioni. La tua rubrica è piena di nomi. Il tuo telefono squilla senza problemi. Ricevi tonnellate di SMS ed e-mail ogni giorno. Eppure non è divertente che ti senta solo? È tempo di sbarazzarsi delle relazioni superficiali e concentrarsi su quelle che significano davvero qualcosa per te.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi: non potrai permetterti di esitare nel sostenere le determinazioni che hai preso di recente. Affronta le sue conseguenze. Amore: un’uscita con il tuo partner sarebbe appropriata per cercare di sbarazzarsi delle complicazioni e della routine della settimana. Ricchezza: oggi avrai una giornata leggermente più tranquilla. Questo ti permetterà di riprendere il tuo solito ritmo di lavoro. Benessere: tieni sempre presente ciò che sei disposto a dare da te stesso prima di chiedere a chi ti circonda. Cerca di raggiungere l’equilibrio nella vita. Se ultimamente pensi di aver guardato al passato, Capricorno, è per liberartene. Potresti aver voglia di rivisitare la tua infanzia o di riaccendere alcune relazioni con vecchi amici. Ma i pianeti ti stanno rendendo un po’ troppo romantico e la realtà delle cose ti deluderà. Guardare indietro non è il modo migliore per andare verso il futuro. La nostalgia non è più quella di una volta!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi: inizierai la giornata con molte tensioni sin dalle prime ore del mattino. Il viaggio sembrerà eterno. Amore: non ti farà bene dare aria all’intimità della tua relazione. Terze parti potrebbero portare più problemi che soluzioni. Ricchezza: cerca di non ristagnare nel lavoro in cui ti trovi. Rimani in un continuo stato di apprendimento, non mollare. Benessere: non puoi razionalizzare ogni atteggiamento o reazione che hai nella vita. Ci sono momenti in cui è necessario muoversi secondo l’istinto. A volte le tue relazioni sono come magneti, Acquario. Quando vuoi avvicinarti, l’altra persona cerca di allontanarti da te. Quando fai un passo indietro, lui o lei torna di corsa nella tua vita. La natura umana è complessa. In questo momento, probabilmente stai facendo un passo indietro, anche se non ti sei arreso completamente. Questo riposo ti darà il tempo di pensare a quale lato di te è il più magnetico.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi: dimostrerai le tue capacità di leadership e le persone che non avevano fiducia in te rimarranno sorprese. Tutti vorranno stare dalla tua parte. Amore: stai lontano dalle relazioni in cui ti senti limitato. Se non riesci a mostrare i tuoi veri sentimenti, non farti coinvolgere. Ricchezza: pianifica attentamente il modo migliore per far prosperare le tue iniziative. Passo dopo passo, i profitti arriveranno. Benessere: sei preoccupato per l’immagine che ti dà lo specchio ma non fai nulla per cambiarla, inizia mangiando sano e facendo attività fisica. Stai entrando in un periodo di dubbio, soprattutto sulla tua vita amorosa. Ti piace che le tue relazioni e i tuoi sentimenti siano chiari. Potresti pensare molto alle tue relazioni nei prossimi giorni. Sei sicuro di aver scelto la persona giusta? I suoi sentimenti sono sinceri? Potresti vivere senza questa persona? I prossimi due mesi ti porteranno le risposte. Non dimenticare, nessuno è perfetto.

