Oroscopo Barbanera sabato 12 novembre: giornata piena di soddisfazioni. Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Stuzzicati dalla Luna in sestile e dal vostro governatore Marte che le fa da supporter, iniziate la giornata scalpitanti e pieni di buone intenzioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In casa il solito tran tran, più movimentate le attività in proprio: rimuginare troppo non facilita, investite come deciso, senza troppi “se” e troppi “ma”.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Giornata frizzante, con la Luna e Marte abbracciati nel vostro segno. Ideale per sostenere colloqui, fissare appuntamenti, incontrare facce nuove.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se in coppia avete fatto qualcosa di sbagliato, adottate la tattica remissiva: sguardo da cocker pentito e orecchie basse, per farvi perdonare tutto.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La vivacità e la comunicativa con cui oggi tenete banco, dipendono soprattutto dal vostro carattere, già per natura estroverso e dominatore.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Luna antipatica nei vostri confronti, in coppia con Marte v’infastidisce con una doppia quadratura che vi rende isterici e scatena l’emicrania.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il trigono euforizzante della coppia Luna-Marte è una vera panacea per il vostro umore. Vitalità, buonumore, viaggi culturali o di lavoro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Comprensibile ma inutile preoccuparsi per il futuro, tutto è in fase di trasformazione; l’essenziale al momento è tenere un piede nella barca.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Tempi duri per chi ha un’attività in proprio: troppe tasse, leggi incomprensibili e una clientela sfiduciata dagli eventi finanziari del momento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Luna e Marte parlano chiaro, impegno e salute sono gli argomenti del giorno, soprattutto se qualcuno in casa vi chiede un aiutino: spesa, farmacia…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Gettonati lo siete per forza, simpatici e originali; se il partner c’è ed è quello giusto, tenetevelo stretto congedando con garbo i corteggiatori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Nulla da ridire su lavoro e studi, capitanati dal grande Giove; sono le emozioni a sfuggire al controllo, Luna e Marte vi rendono vulnerabili.

