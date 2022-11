oriana-marzoli-lo-inchioda,-prima-della-passione-confessa:-“lo-farei-con-tutte!”-[video]

Sviluppi hot per la provocante Oriana Marzoli: dopo un’indagine accurata, scatta la confessione di Antonino Spinalbese.

La venezuelana Oriana Marzoli ha scombussolato sin dal suo ingresso gli equilibri nella casa del “GF Vip”. E, nelle ultimissime ore, sta preparando il terreno per situazioni incendiarie nel reality…

L’esplosiva Oriana Marzoli ha segnato un’impennata nell’interesse dei maschi all’interno del reality di Canale 5. Forme conturbanti e temperamento spiritoso e provocatorio, l’influencer ha creato numerose dinamiche tutte in divenire tra i compagni di avventura.

Ha riscosso in particolare l’interesse di Antonino Spinalbese, precedentemente coinvolto in un flirt controverso con l’ereditiera Sofia Giaele De Donà. Alfonso Signorini lo ha convocato assieme ad Oriana nel confessionale durante il prime time, sondando la temperatura della potenziale coppia.

E Oriana Marzoli, dopo attenta riflessione, si è spinta ben oltre, indagando circa la natura dei rapporti tra l’hair-stylist e Sofia Giaele…

Oriana Marzoli vuole sapere: cos’è successo davvero sotto al piumone?

Nei primi giorni di permanenza nel format, Oriana Marzoli ha simpatizzato con alcune delle gieffine storiche nel reality, in particolare con Sofia Giaele De Donà.

Consapevole che tra Antonino e l’ereditiera fosse sorta una reciproca complicità, sfociata poi in movimenti sospetti sotto al piumone, l’esuberante influencer ha voluto sgombrare il campo da dubbi. Oriana ha infatti messo con le spalle al muro l’hair-stylist, interrogandolo: “Non hai toccato niente? Niente hai toccato?“.

Antonino ha replicato: “Ma per chi mi hai preso? In realtà solo così (mimando dei grattini, n.d.r.), sulla schiena, sul fianco… No, non ho toccato niente!“. Oriana Marzoli ha quindi replicato: “Sì, però devi capire: lo fai con una ragazza che non ti piace? Io non mi metto a fare i grattini ad uno che non mi piace…“.

L’hair-stylist ha mollato la bomba: “A me piace! Io sono un uomo, non è la stessa cosa. Mi dispiace dirti questa cosa… Se Antonella mi dovesse chiedere di farle i grattini, se Micol mi dovesse chiedere di farle i grattini, io glieli faccio i grattini, non ho problemi! Li ho fatti a Pamela, i grattini!“.

La conversazione, a quanto pare, ha sganciato i freni inibitori di entrambi. Verso le prime luci dell’alba infatti, Oriana ed Antonino si sono scambiati un bacio furtivo prima di addormentarsi nei rispettivi letti…

ORIANA E ANTONINO CHE ALLE 7 DEL MATTINO SI BACIANO È STATO COSÌ INASPETTATO QUA CI SARÀ DA DIVERTIRSI #gfvip pic.twitter.com/agHkY6pHRZ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 11, 2022

A quanto emerge dalla precedente conversazione, Antonino sembra declassare l’intimità con Sofia Giaele De Donà a pratica di normale amministrazione. Come reagirà l’ereditiera, di fronte alle sue dichiarazioni, e alle immagini del bacio?

