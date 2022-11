Love oroscopo della settimana: le previsioni dei sentimenti dal 2 al 9 novembre. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Nella settimana che sta entrando dovreste provare più trasporto verso una persona e non raffreddarvi non appena la vedete. Se così è, significa che qualcosa non va o che avete qualcosa in sospeso che dovreste chiarire quanto prima. Le coppie attraverseranno uno di quei soliti momenti fermi nel quale tutto e nulla potrà accadere. Attenzione all’influenza di alcune persone non molto in grado di dispensare consigli, poiché si potrebbe fare la scelta sbagliata. I single ancora una volta avranno campo libero con alcune persone, ma non si spingeranno al punto da chiedere loro di uscire forse per paura di un rifiuto. Non è assolutamente questo lo spirito giusto, per cui è tempo di cambiarlo!

Toro (21 aprile-20 maggio) – In questa settimana avrete tutto il tempo per riflettere attentamente su alcune questioni afferenti le vostre relazioni sentimentali passate, presenti e future. E’ ovvio che non potete assolutamente pretendere troppo da chi vi sta vicino adesso. Le coppie avranno da discutere su problemi quotidiani che si ripresentano periodicamente. Forse non avete dato mai l’incisività giusta alla questione che continua a dare fastidio a tutti anche ai vostri familiari. I single hanno la possibilità di farsi conoscere e si dimostrare a se stessi ed agli altri di non essere così superficiali come hanno mostrato di essere ultimamente. Non è più il caso infatti di indossare delle maschere per farsi conoscere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nella settimana entrante potreste ottenere molto di più con le buone che con un atteggiamento negativo ed indisponente. In fondo non tutto può sempre filare liscio come sperate e soprattutto le persone intorno a voi non possono sempre mostrarsi disponibili. Le coppie hanno qualcosa in sospeso con il partner il quale potrebbe destarsi e farvelo notare, in quanto non c’è motivo di sopportare inutilmente. All’interno di una relazione è sempre meglio parlare e discutere. I sigle hanno occasioni molto più importanti che in passato, quindi dovrebbero proprio darsi da fare piuttosto che nascondersi dietro un guscio di giustificazioni di cartapesta. Insomma, è ora di concedersi al sentimento. Cancro (22 giugno-22 luglio) – Dovete ancora imparare qualcosa in campo affettivo, ma la vita è fatta per imparare quindi avete ancora molto molto tempo. Intanto potete farvi delle domande per migliorare quanto meno il vostro umore. Le coppie potrebbero trovarsi a doversi allontanare l’uno dall’altra per esigenze diverse tuttavia non dovranno lasciarsi influenzare o innervosire troppo nel momento in cui sorgerà qualche problema. I single non possono proprio permettersi di prendere delle cantonate, quindi sarà il caso di stare molto attenti a chi si incontrerà e a chi si concederà la propria disponibilità! Leone (23 luglio-22 agosto) – In questa settimana non pretenderete molto dalla vostra vita sentimentale e questo potrebbe essere un bene, ma anche un punto a vostro sfavore, nel momento in cui l0altra parte sarà invece molto propensa. Le coppie potrebbero rischiare qualcosa di più nel momento in cui ci saranno delle buone condizioni per pensare al futuro ed a qualcosa che non riguardi alcun problema superfluo della quotidianità. I single non sentiranno nulla nei confronti delle persone che incontreranno e questo non perché non ne sono capaci o le persone non sono quelle giuste, ma soltanto perché questo non è il momento giusto ancora.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In questa settimana potreste avvertire delle sensazioni ambigue, ma questo non può assolutamente essere causa di particolari disguidi nella vostra vita sentimentale la quale procederà come sempre. Le coppie potrebbero vivere dei momenti molto dolci e romantici ma non in tutte le giornate poiché si sarà troppo impegnati con tutto il resto che la vita offre. Lavoro, casa e famiglia saranno i principali impieghi oltre all’amore. I single hanno qualcosa in sospeso con qualcuno che hanno incontrato da poco e che per un motivo o per l’altro non hanno potuto frequentare a fondo come invece sarebbe davvero stato interessante.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Forse in questa settimana non avrete esattamente quello che volete ma di certo ci dovreste quanto meno provare, per non avere rimpianti. Tentate il tutto per tutto con chi amate! Le coppie potrebbero avvertire che qualcosa non va tra di loro ma questo potrebbe non cambiare di una virgola il loro modo di fare. Sarebbe un peccato poiché non si farebbero passi in avanti ed anzi si tornerebbe indietro. I single avranno meno spazio per dedicarsi alle questioni sentimentali ma questo non implica assolutamente che non ci si potrà in qualche modo divertire ed essere meno vulnerabili a fattori esterni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se vi chiuderete nel vostro piccolo mondo in questo periodo di certo non vi divertirete e di certo non troverete nessuno tanto pazzo dal seguirvi nel vostro silenzio e nella vostra introspezione. Al contrario dovreste proprio cambiare il vostro approccio. Le coppie potrebbero tentare un approccio diverso con le problematiche della vita quotidiana, in modo tale da non continuare a pesare sulle spalle del partner che ormai potrebbe esplodere. I single dovrebbero cercare invece di mostrarsi più allegri in società, nonostante questo comporti un grande sforzo e nonostante non vi siano i presupposti adatti per questo tipo di reazione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In questa settimana dovreste provare a fare delle osservazioni più attente e tentare di non prendere troppe distanze dalle persone che vi vogliono bene e che vogliono ad ogni modo starvi vicino senza essere troppo di peso. Le coppie potrebbero avere quelle tipiche reazioni di chi si è stancato di ripetere sempre le stesse cose e di fare sempre le stesse cose. Avete decisamente bisogno di rinnovarvi e di introdurre qualcosa di nuovo! I single hanno i numeri giusti per piacere alle persone, solo che non lo hanno ancora capito e pertanto continuano ad essere sempre scorbutici e poco affabili con tutti, almeno fino a che non troveranno la persona giusta!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In questo periodo ci potrebbero essere delle persone che tenteranno in ogni modo di ammaliarvi. Se ricambierete il loro sentimento allora vuol dire che volete cadere nelle loro grinfie con tutte le scarpe e saranno solo affari vostri! Le coppie potrebbero vivere dei momenti splendidi durante la settimana ma dovranno avere modo di vedersi, altrimenti non avrebbe alcun senso provare certe emozioni senza un riscontro reale. I single proveranno ad essere romantici ma forse lo faranno con la persona sbagliata o meglio con colei che proprio non merita tanta considerazione e che per questi motivi potrebbe finire per diventare antipatica!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Le potenzialità giuste le avete, per cui se vi vorrete impegnare in questa settimana ad essere romantici nessuno ve lo impedirà anzi, tutti lo apprezzeranno moltissimo in quanto è quello che vogliono da tempo. Le coppie dovrebbero invece essere più attente a qualcuno che girerà intorno al partner e non lasciare che questi stringano un rapporto molto forte, in quanto fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio in questi casi. I single potrebbero iniziare a rilento questa settimana ma avranno tutto il tempo per carburare e per riprendersi da qualsiasi evento possa loro accadere. E’ tempo di amare e non di odiare! Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In questa settimana mettetevi comodi ed aspettate che sia l’amore a venire da voi. Siete ben pronti ad affrontare questo sentimento, quindi non preoccupatevi di quello che proverete, poiché tutto è bello quando c’è qualcosa da condividere. Le coppie potrebbero non apprezzare qualche comportamento del partner ma per questa volta ci passerete su in quanto non volete rovinare l’idillio creato con tanta fatica e la predisposizione dell’altro a fare progetti per il futuro. I single hanno una marcia in più in questo periodo per cui in sette giorni dovranno tentare il tutto e per tutto se c’è un qualcosa che li lega a qualcuno. Altrimenti dovrebbero riuscire a voltare pagina e a guardarsi intorno!

