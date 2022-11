dal-primo-asfalto-in-plastica-al-piano-repowereu:-5-notizie-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1.COP27: continua la conferenza dell’Onu sul clima

Si discute anche dell’impatto dei jet privati, argomento sollevato e amplificato dai social media, per sottolineare il diverso peso ambientale dei ricchi rispetto a chi conduce una vita meno sfrenata.

2.Il settore moda assumerà dalle 63mila alle 94mila persone entro il 2026

Lo dice un report Excelsior-Unioncamere. Tessile, Moda e Accessori già lo scorso agosto hanno registrato un +20,9% nella produzione.

3.Le città italiane non raggiungono alti livelli di sostenibilità ambientale

La classifica Lega Ambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore ha considerato 18 indicatori in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

4.In Italia arriva il primo asfalto in plastica al mondo

Riutilizzare le plastiche come sostitute del bitume, un derivato del petrolio. Il primo esperimento di questo tipo sarà condotto proprio in Italia, in un tratto di 250 km della A4 Torino-Milano che sarà ripavimentato con grafene, plastiche dure riciclate e asfalto riciclato al 70%.

5.REPowerEU accelera il cammino verso le fonti rinnovabili

La Commissione europea vuole affrancarsi dalle importazioni di petrolio e gas dalla Russia e mette a disposizione 3 miliardi di euro dei Fondi comunitari per l’innovazione.

