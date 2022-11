“con-me-non-ci-stai!”:-edoardo-donnamaria-spalle-al-muro,-volano-minacce-nella-notte-[video]

Edoardo Donnamaria affronta un post puntata pesantissimo: il volto di Forum è ora tra due fuochi.

Il giovane Edoardo ha vissuto una puntata al cardiopalma, tra rivelazioni e insinuazioni di opinioniste e conduttore.

La prima “ship” ufficiale al “GF Vip 7” sta scricchiolando da giorni. L’ingresso di Micol Incorvaia nella casa di Cinecittà, e l’intervento in diretta di Gianluca Benincasa hanno scatenato infatti una tensione senza precedenti nella coppia.

Alfonso Signorini durante l’ultimo prime time ha indagato sullo stato di salute della love-story, coinvolgendo nella questione anche il “capitolo ex“. Nonostante l’aplomb sfoggiato in puntata, Antonella Fiordelisi ha accusato il colpo, sfogandosi in seguito con il compagno.

Edoardo Donnamaria in una situazione esplosiva: Antonella è al limite

I due fidanzati si sono appartati al termine del prime time, a Antonella ha dato il via ad uno sfogo incontenibile.

Antonella ha esplicitamente confessato di non tollerare più la presenza di Micol Incorvaia nella Casa, spingendo così Edoardo di fronte ad una scelta sofferta. “Vederla oggi in puntata così, lo sai che mi ha fatto pensare? Che mi fanno schifo le persone così. Mi fanno schifo, schifo! Neanche come amiche le vorrei! Tu ci vuoi avere a che fare? Tu con me non ci stai! Ok? Io sono gelosa e non me ne frega un cavolo, con me non ci stai!“.

Edoardo ha allora bloccato la fuga della fidanzata, argomentando: “Ma mi fa ridere che un secondo prima mi dici: ‘Vuoi parlarci, parlaci, fallo davanti a me’, e adesso…“.

“Queste persone a me fanno schifo.

Tu ci vuoi avere a che fare? Con me non ci stai, sono gelosa e mi da fastidio, non ci stai” ANTONELLA STA VERAMENTE DICENDO A EDOARDO DI SCEGLIERE TRA LEI E MICOL PERCHÈ È GELOSA? MA È SERIA? #gfvip pic.twitter.com/8x4Qn7yhxH — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 11, 2022

Edoardo ha in seguito cercato di calmare la furibonda fidanzata: “Nel momento in cui rompe le palle a te, io non c’entro niente. La devi smettere di vedere una minch*ata, che sia io e lei che parliamo in terrazzo, che sia lei che mi dà un abbraccio dopo sei mesi che non ci vediamo. Io non dico che non devi rosicare, ma non te la devi prendere con me! Allora che vuol dire: ‘Dobbiamo essere forti?’ È solo quando devo essere io a fare un passo in più, che vale? Allora ha ragione Sonia, che dice che io sono sempre disponibile, e tu no!“.

Antonella, però, ha replicato: “Non ce la faccio, sono troppo emotiva. Io ho un carattere diverso dal tuo.“. Edoardo l’ha bloccata: “No Antonella, devi crescere su questa cosa, devi crescere. Ti può dare fastidio, io lo capisco, e mi dispiace, però non te la devi prendere con me!“.

Come proseguirà la tormentata “ship” tra i due giovani Vipponi?

