Barbanera di domani 2 novembre: le previsioni di mercoledì segno per segno

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La Luna vi mette di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o riunendo tutti i familiari per una cena.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Gioco in mano alla coppia Sole-Venere, in conflitto con la Luna che a sua volta quadra Urano nel segno. Chi vincerà? Probabilmente il più ostinato…

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La Luna in un segno d’Aria, frizzante e intellettuale come il vostro, dà il via ad una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con la Luna in ottava Casa, quella del sesso e del mistero, la tecnica di seduzione sarà altrettanto enigmatica: tutto velato, allusivo, sottinteso…

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Famiglia logorroica e un po’ indiscreta, se c’è una cosa che non sopportate è che si vadano a raccontare in giro le vostre faccende private.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – A guidarvi sarà più il desiderio di sperimentare che non l’ambizione. Meglio lasciare che le cose seguano il loro corso, senza forzarle.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna è vostra complice, mentre la coppia Sole-Venere dà il via libera alle compere. Niente di meglio per voi, amanti dello shopping!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il vostro segno ospita il Sole, che vi assicura ottime energie, e Venere la bella, pronta a regalarvi cotte platoniche e passioni intense.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Simpatica e briosa, la Luna vi strizza l’occhio. Tutt’altro che frizzanti Sole e Venere, assopiti nelle retrovie: oggi il vostro sorriso sarà meno contagioso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Occhio a non farvi prendere la mano da controproducenti scatti d’umore o desideri fuori luogo che rischierebbero di destabilizzare voi e gli altri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se l’amore vi delude, rivelandosi fuori portata rispetto alle più rosee aspettative, l’amicizia al contrario si rivela all’altezza della situazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Coppie con programmi a lunga scadenza, non importa se il piacere si fa attendere, l’essenziale è stare insieme e condividere obiettivi e fantasie.

