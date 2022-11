Oroscopo Paolo Fox di domenica 6 novembre: occhi puntati sui sentimenti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Forse oggi non sei vivace o comunicativo come al solito, sia al lavoro che in un ambiente familiare e casalingo. Sarai un po’ irrequieto o preoccupato per questioni lavorative o finanziarie, anche se non c’è davvero motivo per questo perché tutto si sta muovendo verso la sua felice soluzione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi vi aspetta una giornata molto felice ed emozionante, anche se questo sarà soprattutto al pomeriggio, poiché al mattino vi sveglierete molto più agitati o malinconici. Ti aspetti di trovare una giornata piuttosto grigia o addirittura triste, anche se alla fine sarà il contrario e avrai anche delle piacevolissime sorprese.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avrai finalmente un giorno ideale per fare molte cose che vorresti davvero, ma che fino ad ora era stato impossibile perché avevi poco tempo e altre cose più urgenti hanno attirato la tua attenzione. Questo è un giorno felice, ma soprattutto perché ti sentirai libero di fare quello che vuoi o di viaggiare dove vuoi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questo sarà uno di quei giorni in cui ti sveglierai pieno di preoccupazioni e vorrai fare delle cose, che sia nella vita sociale o lavorativa o se svolgi questa attività all’interno della tua casa o ti dedichi al lavoro intellettuale, scrivere o leggere libri. L’importante è che il tuo umore sia positivo ed eccitato.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questo momento la tua famiglia e i tuoi cari ti daranno molti problemi e avranno bisogno del tuo aiuto o del tuo incoraggiamento. Ognuno verrà da te raccontandoti le proprie paure o difficoltà e chiedendo aiuto o consiglio. In un modo o nell’altro oggi passerai la giornata a spegnere gli incendi, ma felice perché loro ti amano e si fidano di te.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Quando pensi di avere la possibilità di goderti una giornata felice in cui puoi goderti un po’ di svago o realizzare un sogno, allora all’improvviso sorge un compito o un problema che non ti aspettavi e tutto va in pezzi, altrimenti dovresti lasciarli per dopo. Questo è ciò che potrebbe succederti oggi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non essere ostinato nel seguire un certo percorso o nel perseguire un obiettivo preciso, soprattutto in ambito sentimentale e personale, perché se alla fine non funziona… e molto probabilmente non funzionerà bene, allora lo farai lavello. Lascia che le cose scorrano e gli eventi ti diranno quale direzione prendere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Fortuna in questioni materiali o relative a denaro o beni. Ma questi soldi o buone notizie possono arrivare anche attraverso i membri della famiglia o il tuo partner. È un buon momento per fare piani finanziari o piani relativi ad attività e risorse per il futuro. Sarà una giornata molto costruttiva.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ultimamente la fortuna è sulla tua faccia e il destino ti sta aprendo molte porte, sia professionalmente che personalmente, tuttavia oggi potrebbe non essere così e dovresti procedere con cautela se hai intenzione di viaggiare o vivere qualche tipo di avventura. Le cose si complicano per te e ciò che alla fine sembrava semplice e divertente può essere molto diverso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Rischio di problemi o sofferenze legate alla vita familiare, domestica o intima. Forse queste cose non ti riguardano direttamente, ma dovrai concentrare le tue energie per aiutare una persona cara con cui vivi e che ha bisogno di te in questo momento. Fortunatamente, qualunque sia il problema, alla fine avrà una soluzione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ancora una volta, come spesso ti accade, molti compiti, commissioni e cose che devi fare immancabilmente ti impediranno di investire questa giornata in altri compiti che sarebbero quelli che vorresti davvero e che avresti persino pensato di fare . La mattina ti disturberà un po’, ma nel pomeriggio ti sentirai molto meglio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Un giorno ti senti felice o come se fossi in paradiso, mentre altri giorni potresti sentirti l’essere più miserabile della terra. Per fortuna oggi avrai il lato positivo e una bella giornata ti aspetta, ma soprattutto perché dentro di te sarai pieno di gioia e felicità, a torto o a ragione.

