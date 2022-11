oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-7-al-13-novembre

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Quattro stelle per l’Ariete. Bene l’amore, il cielo ti sorride e più ci avviciniamo alla seconda parte del mese meglio è. In realtà, hai tante cose da fare e poco tempo, ma non devi avere paura: cerca di lasciarti andare, di eliminare il superfluo. Sul lavoro, tutto dipende da te: i cambiamenti non sono mancati, ma ora le novità arriveranno entro dicembre. Insomma, devi pazientare un po’!

Toro – Quattro stelle per il Toro. Venere è ancora opposta, quindi in amore non sai bene come muoverti: una persona ti sembra distante e hai tanti dubbi. Hai paura di essere frainteso, occhio soprattutto alla giornata di martedì. Sul lavoro, non essere frettoloso e non fare capricci: devi mantenere la calma perché potresti fare un brutto errore dettato dalla fretta. E non ne vale la pena!

Gemelli – Quattro stelle per i Gemelli. Marte è dalla tua parte, quindi lasciati andare in amore, anche se hai dei dubbi. Cerca di non pensare al passato e alle delusioni, devi andare avanti. Sul lavoro, cerca di chiarire se hai qualcosa in sospeso: le riconferme sono dietro l’angolo, in arrivo nelle prossime settimane. Forza, continua così che le stelle ti sorridono!

Cancro – Quattro stelle per il segno del Cancro. Venere e la Luna sono dalla tua parte, quindi nel weekend in amore non mancheranno belle occasioni. Gli incontri sono favoriti, ma tu hai ancora un po’ di ansia e di paura. Sul lavoro, hai dovuto affrontare nuove sfide e rinunciare a qualcosa. Ora, però, tutto sta cambiando: le opportunità non mancheranno!

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Tre stelle per il Leone. In amore il mese di novembre non è iniziato nei migliori dei modi, sei un po’ indeciso. I più tranquilli sono quelli che vivono relazioni part time, senza troppi impegni: cerca, però, di non essere frettoloso. Sul lavoro, la forza di volontà non ti manca, ma hai tanti pensieri e preoccupazioni, molte legate al denaro. Cerca di fare investimenti sicuri!

Vergine – Cinque stelle per il segno della Vergine. In amore se devi chiarire qualcosa è arrivato il momento di farlo, la settimana è quella giusta. Gli incontri sono favoriti, quindi lasciati andare. Bene anche il lavoro: le novità sono dietro l’angolo, ma devi concentrarti su quello che è davvero importante per te. Quali sono le tue priorità? Fatti questa domanda e capisci come muoverti!

Bilancia – Tre stelle per il segno della Bilancia. Hai paura di soffrire, di lasciarti andare in amore: occhio alla giornata di domenica, sarai nervoso. Stai per mettere in discussione tutto, ma devi andare oltre e superare il passato che ti ha deluso. Sul lavoro, cerca di darti da fare perchè la seconda parte del mese sarà favorevole. Hai tante idee? Bene, proponile a chi ti sta vicino!

Scorpione –Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Venere è dalla tua parte, hai voglia di lasciarti andare in amore. E di farlo con sincerità. Favoriti i nuovi incontri, soprattutto se sei single da tempo. Sul lavoro, le occasioni non mancano, ma sei un po’ ribelle e pretendi troppo. Bene i creativi, i progetti ci sono: continua così, la strada è quella giusta.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Cinque stelle per il segno del Sagittario. Favorito l’amore, il cielo ti sorride e gli incontri sono tutti da vivere. Il weekend è ricco di novità: stai finalmente uscendo da una fase brutta e incerta. Sul lavoro, la settimana è ottima: le idee sono chiare, sai come muoverti ed è ottimo il rapporto con i collaboratori. Vai avanti così, non te ne pentirai!

Capricorno – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere è dalla tua parte, hai bisogno di certezze, di lasciarti andare senza diffidenze. E questo è il periodo giusto. Sul lavoro, tutto procede a gonfie vele, ma sei un po’ stanco. Non mollare perchè presto arriveranno belle sorprese: devi solo credere in te stesso e nelle tue potenzialità!

Acquario –Quattro stelle per l’Acquario. Bene l’amore, lasciati andare, ma occhio alla gelosia. Lunedì e martedì ci sarà un po’ di agitazione, quindi cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, presto arriveranno delle conferme: tra poche settimane ci saranno belle soddisfazioni, quindi devi pazientare solo un po’. Tempo al tempo!

Pesci –Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere è dalla tua parte e ti regala grandi emozioni, quindi lasciati andare. Basta con i dubbi: devi essere ottimista, ma occhio alle parole giovedì perché potresti ferire chi ti vuole bene. Sul lavoro, stai facendo grandi passi in avanti in vista del 2023: qualcosa non è andato bene, ma non devi temere perchè tutto migliorerà. Attenzione, però, alla giornata di giovedì!

