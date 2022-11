oroscopo-branko-del-weekend-12-e-13-novembre:-le-super-stelle-di-sabato-e-domenica

Oroscopo Branko del weekend 12 e 13novembre: le super stelle di sabato e domenica. Come ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Avrete dei successi pressoché invidiabili che vi metteranno non solo in condizione di fare sempre di più ma anche sempre meglio sul lavoro e negli affari. Partirete davvero a briglia sciolta non appena ci saranno altre occasioni nel corso del weekend. Siate pronti a qualsiasi sfida.

Toro – Sarà tempo di esplorare nuovi orizzonti e di conoscere nuove culture. Sicuramente la vostra curiosità contribuirà anche a intraprendere una nuova strada che vi porterà molto lontani. Avrete un asso nella manica, forse un progetto ambizioso, che potrebbe fare la differenza sul piano pecuniario.

Gemelli – Avrete modo di trascorrere del tempo con il partner, dal momento che non sempre vi siete dedicati alla persona amata, nel corso della settimana. Secondo l’oroscopo, potreste essere fra le persone che verranno premiate grazie alla propria produttività e la vostra perspicacia.

Cancro –Avrete le energie al massimo e favorirete anche determinate attività che potrebbero esservi state precluse nel corso del tempo, come trascorrere del tempo con il partner oppure fare una bella gita fori porta con la famiglia di origine. Secondo l’oroscopo avrete un colpo di fortuna nel sabato.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Potreste fare davvero qualcosa per potervi ridare quell’aspetto magnetico di qualche settimana fa, mentre con il lavoro state sperimentando una mansione che molto probabilmente non fa per voi. Nella domenica ci saranno delle piacevoli novità a cui andare incontro.

Vergine – Avrete qualche problema da risolvere quanto prima e per rimediare avete bisogno di qualche piccolo aiuto esterno per poter fare qualcosa in più rispetto alla norma. Sul lavoro potreste apparire decisamente poco concentrati, avrete bisogno di alcune pause prolungate.

Bilancia – Ci saranno dei chiarimenti con il partner che però potrebbero non sciogliere alcuni nodi cruciali nella vostra relazione. Però le amicizie potrebbero ridarvi un po’ di buonumore e spensieratezza nel corso delle due serate del fine settimana.

Scorpione – Avrete del cattivo umore che per il momento non se ne andrà molto facilmente. Avrete a disposizione qualche bella esperienze su cui riflettere e trarne qualche insegnamento importante.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Non state riscontrando della sintonia familiare in questo momento, anzi, potreste incorrere in tensioni che potrebbero in qualche modo influenzare una eventuale situazione chiarificatrice che al momento potrebbe essere estremamente necessaria per poter riappacificarvi con qualcuno.

Capricorno – Vi sentirete attivi, in forma e carichi di tante energie da utilizzare sia sul lavoro che nel privato. Avrete voglia di fare nuove amicizie e di ritrovare anche quelle che hanno fatto parte della vostra infanzia o giovinezza. Secondo l’oroscopo potrete finalmente ritornare anche a qualche luogo importante nella vostra vita.

Acquario – Avrete delle decisioni che prenderete con molta difficoltà, soprattutto se riguardano la vostra relazione di stampo amoroso oppure qualcosa che riguarda in sostanza il contesto familiare. Avvertire qualche piccolo malessere fisico vi darà modo di rimanere a casa a riposare.

Pesci – La pausa che siete costretti a vivere si tramuterà in qualcosa per cui potreste invece essere più produttivi del solito. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, dovrete fare in modo da non annoiarvi troppo o comunque non intrappolarvi da soli in una routine troppo pesante per voi.

