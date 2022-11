Oroscopo Barbanera venerdì 11 novembre: domani fantastico per tutti. Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Buona giornata in compagnia della Luna amica. Siete dello spirito giusto per accogliere eventuali proposte ed entrare in contatto con ambienti nuovi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il partner vorrebbe un chiarimento ma voi non siete disposti al dialogo, preferite il silenzio per non correre il rischio di ingigantire i problemi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Disinvolta e chiacchierona, la Luna in transito nel vostro segno promette incontri, occasioni e contatti a gogò. Serenità su tutti i fronti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – A lui o lei volete un bene dell’anima, ma il suo atteggiamento a volte freddo e distaccato vi smonta, insinuando nella vostra mente dubbi e interrogativi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Siate scaltri: l’abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano man forte dove non arrivate con le vostre sole forze.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Rispetto alle aspettative professionali c’è ancora un po’ di strada da compiere. Siete sempre molto esigenti, ma anche il sistema lo è!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Clima sereno, di collaborazione, in cui saprete giocare bene le vostre carte, senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Blackout nella comunicazione in famiglia, con Mercurio nel segno che quadra Saturno. Occhio ai toni, non è alzando la voce che vi capirete meglio.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’opposizione lunare fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull’efficienza, da sempre vostra fedele compagna.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Giornata di lavoro con prove da superare, in mente solo una mini vacanza che vi snebbi il cervello… nulla di meglio che respirare aria pulita!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Imprevisto lampo da gestire senza esitazioni, o la va o la spacca! Potete contare sul vostro intuito e sulla creatività, quella non vi tradisce mai!

