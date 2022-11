Nasce la prima auto elettrica AEHRA: un gioiello di tecnologia e sostenibilità, ma non per tutti

Premier mondiale negli spazi del Superstudio Più di Milano per il primissimo modello di auto elettrica sviluppato da AEHRA, una giovane e ambiziosa startup globale dal cuore italiano (Aero Gravity a Pero) “nata per offrire un cambiamento radicale nella produzione di veicoli elettrici di alta gamma”.

“Concentrato di aerodinamica, innovazione, design e sostenibilità”, la lussuosissima vettura (le prime consegne sono previste per il 2025 a un prezzo che si aggira attorno ai 160/180mila dollari) sviluppato dalla startup è realizzata in materiali compositi, selezionati non solo per le loro capacità meccaniche, ma soprattutto per la loro leggerezza e il basso impatto di carbon footprint grazie all’impiego di materiali riciclabili fino a cinque cicli e alla possibilità di utilizzare compositi da riciclo. L’auto di lusso, con una monoscocca interamente in fibra di carbonio, ha un passo di tre metri (per garantire grande abitabilità), una lunghezza complessiva di cinque metri e una larghezza di due. Presenta quattro ruote sterzanti e un peso inferiore alle due tonnellate. Il powertrain ad alta efficienza insieme a batterie di ultima generazione consentirà una percorrenza superiore agli 800 km, una soglia resa possibile anche dalle soluzioni aerodinamiche adottate.

“Oggi – ha detto Hazim Nada, Ceo di AEHRA – non presentiamo un’auto, bensì un nuovo paradigma di innovazione, design, sostenibilità e tecnologia, che siamo sicuri rappresenterà un riferimento non solo per il settore dell’auto elettrica, ma per tutto il mondo dell’automotive di alta gamma. Da oggi entriamo in una nuova era dell’esperienza automobilistica, grazie al lavoro del nostro team, che ha saputo generare un prodotto che non è solo contemporaneo, ma futuristico”.

“L’obiettivo di AEHRA – aggiunge Sandro Andreotti, AEHRA Co-founder and Chief Operating Officer è superare gli attuali limiti dell’auto elettrica, per realizzare una vettura capace di reinventare il mercato dell’auto elettrica di alta gamma, colmando nello scenario europeo l’assenza di un attore in grado di rappresentare il Vecchio continente nella mobilità elettrica di alta gamma”. Sottolineando il carattere fortemente innovativo della vettura, Filippo Perini, AEHRA Chief Design Officer ha invece commentato: “Dovremmo inventarci un nuovo acronimo perché non credo che la nostra vettura si possa definire semplicemente un SUV. Le dimensioni interne sono superiori, l’aspetto esterno è molto più aerodinamico, l’impronta a terra del veicolo è ridotta. Riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori e allungando il passo della vettura, abbiamo creato qualcosa di veramente unico. Sono convinto che le nostre soluzioni saranno dei trend che molti altri seguiranno. Quello che ci contraddistingue è il coraggio di averle adottate ora”.

Alessandro Serra, AEHRA Head of Design evidenzia ulteriori aspetti tecnici: “AEHRA ha adottato una gestione aerodinamica unica al mondo su vetture EV, con elementi mobili all’anteriore e al posteriore, che offrono l’emozione e il gusto di una guida sportiva e allo stesso tempo una sicurezza, in termini di aderenza alla strada, senza precedenti nel settore dell’elettrico”.

La vettura si distingue anche per altri dettagli futuristici come le portiere a Elitra e gli specchietti che, come quelli in dotazione alle moto GP, integrano delle fotocamere in luogo dei tradizionali specchietti retrovisori, e contribuiscono all’aerodinamica della vettura e alla riduzione del rumore.

“Siamo guidati dalla sostenibilità – sottolinea Hazim Nada, Ceo di AEHRA -. La ritroviamo nei materiali, nella struttura, nell’estetica, nel design, nella produzione, ma soprattutto nei nostri valori. La vettura sarà totalmente in fibra di carbonio, e altri materiali compositi, a partire dalla scocca fino ad arrivare ai più piccoli dettagli, dimostrando come l’attenzione ai processi innovativi e sostenibili siano parte del nostro DNA. Da fisico teorico con un dottorato in matematica, mi piace pensare alla nostra vettura come a un’equazione di sostenibilità e design, che stiamo scrivendo a più mani, utilizzando le tecnologie più innovative, i materiali più avanzati come le nuove tecniche di lavorazione del carbonio riciclato e nuove forme aerodinamiche. La nostra auto è davvero un manifesto di ecosostenibilità, che riscrive le regole del gioco, cambiando il gioco stesso. Una vettura che ci trasporta non solo in una nuova era dell’auto elettrica di alta gamma, ma che cambia lo stesso modo di muoversi”.

Andrea Levy, Presidente MIMO Milano Monza Motor Show conclude: “Una bella emozione assistere all’unveil mondiale del primo modello AEHRA, che il pubblico potrà ammirare di persona durante la 3a edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023. Una vettura davvero incredibile, non soltanto per le sue linee e la sua aerodinamica che parlano di futuro nel mondo dell’elettrico di alta gamma, ma anche per le scelte ingegneristiche che guardano direttamente alle prestazioni”.

L’articolo Nasce la prima auto elettrica AEHRA: un gioiello di tecnologia e sostenibilità, ma non per tutti proviene da The Map Report.