infrazione-gravissima-al-gf-vip,-richiesti-provvedimenti-immediati-[video]

Autori in allarme al GF Vip: hanno infranto il regolamento del gioco, scatta la richiesta di severi provvedimenti per la coppia.

Uno dei nuovi arrivati nel programma di Canale 5 fa scoppiare il caso diplomatico: la fuga di notizie contravviene le regole imposte dal “Grande Fratello”.

Alfonso Signorini ha deciso di presentare alcune innovazioni durante l’ultima edizione del “GF Vip 7”. La più rivoluzionaria di esse è la presenza diretta dei social nel parterre del programma. Il conduttore ha infatti investito Giulia Salemi del ruolo di “madrina dei social”, in particolare della piattaforma Twitter.

Gli utenti in rete possono così interagire in diretta con il programma, denunciando anche eventuali anomalie e comportamenti sospetti del cast. Dopo aver caldeggiato per le squalifiche di Ginevra Lamborghini, Gegia, Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi, la rete ancora una volta segnala alla produzione un episodio da attenzionare.

Questa volta, a finire nel mirino dei social, sono Antonino Spinalbese e la new-entry Oriana Marzoli…

GF Vip 7: Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si scambiano informazioni proibite

Durante un testa a testa al riparo da orecchi indiscreti, l’hair-stylist e la provocante influencer si sono appartati, scambiandosi in seguito notizie “illegali” in Casa.

Nella fattispecie, la bella venezuelana ha fornito ad Antonino una classifica dettagliata e molto esaustiva dell’indice di gradimento dei vari concorrenti agli occhi del pubblico italiano. In particolare, Antonino ha mostrato stupore per la supremazia nella classifica di Nikita Pelizon, da lui osteggiata da settimane. L’influencer, per convincerlo, ha persino sottolineato: “Fidati! Non sai quanto è amata fuori… Sì, tu non sai quanto…“.

ANTONINO ‘Adesso io buongiorno, buonasera..’

ORIANA “fidati non sai quanto è amata fuori è al primo posto” SCHIFO #GFVIP #gfvip #nikiters pic.twitter.com/LMwSBIWsXm — Rachia (@cinzia85913307) November 10, 2022

In una successiva parentesi di intimità, i due sembrano realizzare l’illeceità della loro conversazione, e cercano di comunicare in codice tra loro…

Ma è chiaro a tutti e 3 che le cose dall’esterno non possono essere riportate ? Mi sa di no.#gfvip pic.twitter.com/2zRY8BwZDy — ItsSoleilBitch (@ItsByeBitch) November 10, 2022

Gli utenti in rete hanno tempestivamente segnalato l’infrazione al regolamento, e reclamano a gran voce provvedimenti immediati da parte della produzione. Alcuni spettatori, inoltre, hanno notato una rettifica nel comportamento di Antonino nei confronti di Nikita Pelizon. Cambiamento coinciso con l’apprendimento della sua popolarità presso il pubblico del programma… L’hair-stylist sta forse cercando di tutelarsi, salendo in corsa sul carro del vincitore?

