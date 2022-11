daniele-dal-moro,-passo-indietro-prima-della-diretta:-“ho-sbagliato tutto”

L’ex tronista Daniele Dal Moro compie pubblica ammenda e torna sui propri passi dopo le nominations.

Il concorrente veneto si sta gradualmente sciogliendo, mostrando nuovi lati del suo carattere. Nelle ultime ore, ha dimostrato di sapersi ricredere, anche nei confronti dell’osteggiata Sofia Giaele De Donà…

Contro ogni aspettativa, Daniele Dal Moro sta emergendo nel programma di Canale 5 e, al pari di un diesel, mostra nel lungo tragitto le potenzialità del suo carattere. Il suo percorso del format si è delineato nelle settimane sempre più nettamente, e l’ex tronista ha ultimamente compiuto una cernita tra le simpatie ed antipatie in Casa.

Nelle ultime ore Daniele ha preso posizione, arrivando a difendere la compagna Sofia Giaele De Donà nonostante le molteplici nominations a cui l’ha candidata. L’ex tronista ha infatti spiegato ai compagni di avventura di non aver gradito gli attacchi alla modella, rea di aver flirtato con Antonino Spinalbese a discapito del proprio matrimonio.

Daniele Dal Moro leva gli scudi per Sofia Giaele: il passo indietro sorprende tutti

La giovane influencer si era vista etichettare come “zecca” e “cozza” da opinioniste ed ex compagne di avventura. Il suo matrimonio aperto con Bradford Beck continua a dividere il pubblico del programma, ma Daniele Dal Moro ha enunciato una tesi precisa: le cose si fanno in due.

L’ereditiera ha più volte recriminato ad Antonino di non aver preso le sue difese in sede di diretta televisiva. La modella avrebbe infatti voluto che il parrucchiere chiarisse la reciprocità dell’interesse tra i due. A differenza di Giaele, infatti, l’hair-stylist è uscito indenne dal flirt nato nel reality.

Inaspettatamente, Daniele Dal Moro ha spezzato una lancia a favore della compagna. “Boh, io ti dico la verità. Io Giaele l’ho sempre nominata, te lo giuro, l’ho nominata per 5 settimane di fila, o 7, ma ti dico che secondo me adesso ha ragione!“, ha comunicato l’ex tronista al gruppo.

Ha poi argomentato: “Tra i due, quella che ci rimette di più è lei. Lei è sposata con un multimilionario, Antonino non fa un ca**o… Le cose si fanno in due! Quello che voglio dire è che c’è stata una ricerca reciproca, quella che tra i due che si espone di più è sicuramente lei. Antonino ha sempre detto che fa così con tutte. Lei si è spesa tanto, avendo un matrimonio, però le cose si fanno in due. Per questo ti dico che la verità sta nel mezzo: ad Antonino non puoi dire niente, Giaele lo sa e non può dire niente, resta il fatto che lui ha speso parole di affetto, ma poi questa cosa non la rivede! Lei parla, è Antonino che non dice ‘a’…“.

Quali altre sorprese ci riserverà lo schivo Daniele?

