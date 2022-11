Barbanera di domani 6 novembre: domenica speciale, ecco per quali segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Idealizzato l’amore è ancora più bello, peccato non corrisponda a verità, ma questo per voi collezionisti di flirt è un dettaglio trascurabile.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Scontrandosi con l’opposizione di Venere, Urano nel vostro segno reclama scalpitando cambiamenti immediati, soprattutto sul fronte del cuore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Una piacevole sensazione di complicità nei rapporti con gli altri vi darà la spinta giusta per superare eventuali intoppi e disguidi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Un grattacapo di lavoro vi crea qualche tensione. Sono i bimbi di casa la vostra delizia, che con la loro tenerezza alleggeriscono ogni problema.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Vita un po’ complicata per le coppie già collaudate, con le rispettive famiglie alle spalle che non perdono occasione di soffiare sul fuoco.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Teneri messaggi d’amore e parole piene di suggestioni, ma ormai sapete che di questa ventata di romanticismo potete fidarvi solo a metà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’unica attività che oggi vi consola è lo shopping. Compratevi qualcosa di bello che aggiunga altro fascino al vostro già innegabile charme.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Venere nel vostro segno vorrebbe parlare d’amore, ma deve fare i conti con l’opposizione di Urano, più propenso a staccare la spina che a inserirla.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Tutto ciò che fate oggi si tinge di vivacità. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con gli altri vi fa conquistare molte simpatie.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Un sabato pieno di bei momenti con gli amici, magari uno di loro pronto a diventare qualcosa di più, basterebbe il vostro ok… peccato siate così orsi!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In mezzo agli altri siete simpatici e comunicativi. Facili anche le relazioni con i figli e i loro compagni, non così idilliaco il rapporto col partner.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Argomento del giorno: finanze. Le vostre vanno su e giù, proprio come l’umore, in parte prosciugate da pagamenti, in parte da acquisti voluttuari.

