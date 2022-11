alfonso-signorini-nei-pasticci,-arriva-il-confronto-decisivo:-“un-calcio nel c*lo!”

Alfonso Signorini compie il passo più lungo della gamba: il coinvolgimento dell’ex fidanzato scatena un vespaio: confronto in arrivo?

Il conduttore del reality per antonomasia ha recentemente scosso le dinamiche nella Casa di Cinecittà, inviando nel programma Gianluca Benincasa. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha destabilizzato la spadaccina, spingendo inoltre un altro ex famoso all’azione.

Gianluca Benincasa ha professato il suo amore ad Antonella Fiordelisi nonostante la rottura, ma l’ex schermitrice ha difeso il suo rapporto con Edoardo Donnamaria di fronte alle telecamere. L’ex fidanzato ha allora puntato un dito accusatore contro il padre di Antonella, reo a suo dire di averla plagiata, indirizzandola verso il volto di “Forum”.

In seguito alla puntata, il padre della gieffina e Gianluca Benincasa hanno dato adito ad un infuocato botta e risposta sui social. Ad intervenire sulla questione, stavolta, è Francesco Chiofalo, storico compagno di Antonella Fiordelisi. E il confronto potrebbe arrivare ben presto…

Alfonso Signorini pronto al duello televisivo: Francesco Chiofalo entra nel programma?

Francesco Chiofalo aveva già in passato espresso dubbi sulla relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Perplessità che riemergono ancora più prepotentemente dopo le accuse di Benincasa al padre della spadaccina.

Chiofalo ha infatti rievocato la sua storia con Antonella Fiordelisi, sganciando una vera e propria bomba sui social. A proposito delle recenti insinuazioni in diretta, ha confermato: “È vero, l’hanno ricattata. Mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati, se non fosse intervenuto il padre. Ma cose pesanti: ricatti, litigate dentro casa (…)”.

Ha poi proseguito: “Non ho voluto infierire nemmeno nel caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse. Lo ha dichiarato anche Antonella nella Casa. Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al GF Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono…“.

Francesco Chiofalo ha poi narrato di come Fiordelisi senior indirizzasse la figlia verso personaggi e calciatori famosi, invitandola a seguirli sui social. “Con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore, e mia mamma è magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto chi è il padre…“.

L’ex di Temptation Island ha concluso: “Gianluca dice le stesse cose che dico io. Tutti noi ex lo diciamo: è plagiata dal padre. (…) Usa tutti, non avete capito che sta usando anche Donnamaria, e che lui farà una finaccia? (…) Gli darà un calcio nel c*lo!“.

Teniamoci forte: a breve un confronto tra Francesco, Gianluca, Edoardo, Antonella e suo padre? Consigliamo la scorta di pop-corn…

The post Alfonso Signorini nei pasticci, arriva il confronto decisivo: “Un calcio nel c*lo!” appeared first on Ck12 Giornale.