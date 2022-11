“Vi prendevo in giro”: Sophie Codegoni scopre la verità, ammissione scottante dopo il GF [VIDEO]

L’ex gieffina Sophie Codegoni indaga a fondo sulla relazione: la confessione in diretta sorprende tutti.

La bella influencer Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste di punta del “GF Vip 6”, e da poco ha ricevuto una promozione molto gratificante.

L’ex tronista ha raccolto infatti il testimone di Rosalinda Cannavò, agguantando il timone dello spin-off “Casa chi“, rubrica di gossip a tinte rosa che approfondisce le dinamiche del “GF Vip”.

Durante l’ultima puntata del format, Sophie Codegoni ha raccolto le testimonianze di Paolo Ciavarro, a sua volta reduce dall’esperienza nel reality. Il fascinoso volto di “Forum” vanta ben due legami nell’attuale cast del programma. Edoardo Donnamaria, infatti, lavora con lui nel programma di Rete 4, mentre la new-entry Micol Incorvaia riveste nella sua vita il ruolo di cognata.

Edoardo e Micol, a loro volta, hanno avuto una breve relazione durante la permanenza di Paolo e della fidanzata Clizia al “GF Vip 4”. Sophie Codegoni ha deciso di indagare sulla nascita del rapporto, approfondendo gli intrecci relazionali tra i 4…

Sophie Codegoni scopre la verità: tutto è nato per gioco

La bionda conduttrice di “Casa chi” ha chiesto a bruciapelo a Paolo Ciavarro: “Paolo, sono curiosissima. Perché all’interno della Casa c’è il tuo amico Edoardo, e tua cognata Micol… Come si sono conosciuti?“.

L’ex gieffino ha replicato: “Allora, si sono conosciuti in una circostanza molto particolare. Se vuoi te lo racconto come me lo ha detto Edoardo… Allora, si sono conosciuti in una circostanza alquanto particolare, perché mi ha confessato di questa conoscenza, di questa relazione, dopo che sono uscito dal GF. Lui mi ha un po’ aggiornato sulla vita sua, e poi cambia tono, diventa tutto cupo, e gli faccio: “Ma Edo, cos’è successo?”… “Eh, no, ti devo parlare…”. E già sai, quando ti dicono che ti devono parlare, ti sale l’ansia…“.

Paolo Ciavarro ha raccontato che Edoardo Donnamaria aveva titubato parecchio nel rivelare l’identità della sua nuova fiamma, facendogli addirittura sospettare che stesse frequentando una sua ex. Una volta scoperto che si trattava di Micol Incorvaia, Paolo Ciavarro ha risposto all’amico: “Mia cognata? Ma io dico, con tutte le donne possibili al mondo, proprio mia cognata?“. Ha poi aggiunto a beneficio di Sophie Codegoni: “Che tra l’altro io non conoscevo, per assurdo! Quindi l’ha conosciuta lui prima di me!“.

Edoardo Donnamaria gli avrebbe infine confessato: “Abbiamo cominciato a scriverci su Twitter, sui social, perché vi prendevamo in giro a te e Clizia!“.

Paolo spiega come mi sono conosciuti Edoardo e Micol, mi piscio ahahahaha #GFVIP #salottiners pic.twitter.com/NtIJBpUiNy — Francesca • Peter Pan ✨ (@francym97_) November 8, 2022

Insomma, galeotto fu il gossip sui social… E, a due anni di distanza, ora i ruoli sembrano essersi invertiti…

The post “Vi prendevo in giro”: Sophie Codegoni scopre la verità, ammissione scottante dopo il GF [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.