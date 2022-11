“Ti sentivi quello figo”: Antonino Spinalbese umiliato pesantemente, scoppia la rivalità nella Casa [VIDEO]

Antonino Spinalbese deve fare i conti con i nuovi bellocci inseriti nel programma: Sofia Giaele De Donà lo smonta completamente.

L’hair stylist Antonino Spinalbese sembra aver perso smalto dopo l’ultima puntata del “GF Vip”. Sofia Giaele De Donà avanza un teoria precisa in merito…

Grazie alla sua storia con Belen Rodriguez, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, il parrucchiere Antonino Spinalbese gode di notevole fama, ora amplificata anche dalla partecipazione al “GF Vip 7”.

Alfonso Signorini e le opinioniste in studio hanno spesso ironizzato sul suo successo con il sesso opposto: nella Casa Antonino è stato conteso da diverse compagne di avventura. Ginevra Lamborghini prima, e in seguito Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà: l’intrigante gieffino secerne fascino da tutti i pori, ma i recenti ingressi nello show rischiano di minacciare il suo status di alfa nel reality.

Antonino Spinalbese canzonato da Sofia Giaele: le new-entry l’hanno surclassato

L’intrigante parrucchiere di Cinecittà ora sembra avere temibili rivali tra le mura della Casa. Alfonso Signorini ha infatti introdotto nello show anche Luciano Punzo, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Se i primi due sfoggiano fisici scultorei, Edoardo gioca puntualmente la carta della simpatia: è finita l’era dell’oro per Antonino Spinalbese?

Sofia Giaele De Donà ha affrontato Antonino Spinalbese, sottolineando la prestanza dei nuovi arrivati nel reality. “Io l’ho vista così. Secondo me tu ti senti tipo l’ape regina, ti senti quello bello della casa. Adesso che sono entrati altri ragazzi, anche più belli di te, ti senti da meno…“. Antonino Spinalbese ha concordato: “Daniele, secondo me, è molto più bello di me“.

La compagna ha però sottolineato: “Sì, però Daniele non ha quella cosa che deve sempre essere circondato da ragazze. Quelli che sono entrati, invece, sì. Sono un po’ come te, molto sicuri, gli piace stare al centro dell’attenzione, quindi adesso tu stai male perché ti senti in competizione… Secondo me è così. Prima ti sentivi quello figo, adesso sei passato al secondo gradino…“. Antonino Spinalbese non ha reagito bene alla provocazione di Sofia Giaele De Donà, e ha replicato infastidito: “Ma per chi? Ma cosa stai dicendo?“.

La rivalità dunque, non è solo donna… Come proseguirà la convivenza tra i fusti del “GF Vip 7”?

