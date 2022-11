Oroscopo Paolo Fox mercoledì 9 novembre: tutto su amore, lavoro e fortuna. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Alcuni possono cambiare attività mentre il legame affettivo costruito di recente rimane saldo. Domani voglia di legami impegnati. Si risolvono molti problemi sul lavoro, finalmente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore ci vuole una pausa di riflessione, ma si può risolvere un certo problema. Domani le coppie ritroveranno un dialogo costruttivo. Un amico li chiamerà per una proposta molto importante per la sfera professionale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – E’ possibile perdonare un tradimento. Buona energia, possono muovere delle proposte interessanti. Domani dovranno farsi avanti e non esitare neanche un secondo. Possono portare avanti dei nuovi progetti che si riveleranno molto importanti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Opposizione planetaria che causa lontananza fisica e psicologica in amore. Stanchi per il lavoro massacrante. Domani novità in tutti i settori. Possono pensare a un cambiamento sul lavoro che speravano da tempo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Forte stanchezza, ma si recupera sabato. Momento di revisione totale sul lavoro. Domani Luna e Venere dissonanti. Devono evitare il tanto stress che si accumulerà nei prossimi giorni.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Amore da vivere con intensità. Le speranze sono più ambiziose. Domani grande stanchezza fisica. Vogliono fare qualcosa di nuovo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Tolleranza in tutto e per tutto. C’è tanta fatica e nervosismo sul lavoro. Domani non dovranno arrivare a conclusioni affrettate. Appuntamenti importanti a breve, quindi devono prepararsi a ogni evenienza.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Luna opposta. Non si esclude qualche situazione che necessita di un chiarimento. Domani agitazione in amore che va a causare dei piccoli disagi anche nelle coppie più consolidate. Sono molto forti e intuitivi sul lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Convivenza o matrimonio in vista. Devono recuperare quattrini. Domani Luna opposta che chiede di stare attenti. Saranno un po’ stressati quindi dovranno solo fare un bel respiro profondo e continuare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Luna aiuta chi vuole vivere delle emozioni. Entro la fine del mese vivranno un successo. Domani saranno distratti da tante cose. Alcuni guadagneranno di più.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) –Preoccupazione sentimentale. Da contenere certe spese impreviste. Domani prenderanno tempo per l’amore. Devono avere pazienza in tutti i settori perché è normale che capitino dei problemi, ma tutti risolvibili nel breve tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Incontri favoriti. Se hanno in programma delle prove, le supereranno alla grande. Domani meno ostacoli in amore rispetto al passato. Le attività non risentono di particolari disturbi.

