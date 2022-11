Oroscopo Paolo Fox giovedì 10 novembre: fortuna, lavoro e sentimenti di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi: non sarai in grado di raggiungere la tranquillità in quasi tutte le ore del giorno. Non lasciarti trasportare da furie momentanee. Amore: Oggi ti sentirai stanco delle relazioni casuali e ti lancerai alla ricerca di un’unione formale. Non te ne pentirai. Ricchezza: gli affari che avevi già nelle tue mani svaniranno. Non arrabbiarti per problemi che non puoi evitare. Pazienza. Benessere: non è sempre saggio dipendere dalle persone intorno a te, soprattutto in situazioni importanti per te. Cerca di essere indipendente dagli altri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi: problemi incompiuti e irrisolti busseranno alla tua porta durante il giorno. Non potrai più rimandarli. Amore: non lasciare che la tua famiglia interferisca con la tua relazione. Stabilisci i limiti necessari per poter vivere in armonia. Ricchezza: devi dimostrare di avere le carte in regola per poter scalare posizioni nel tuo ambiente di lavoro. Non dubitare delle tue capacità. Benessere: non puoi permetterti di rinunciare alle tue convinzioni ogni volta che è necessario difenderle. Non lasciare che il mondo ti passi accanto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi: sarai in grado di applicare certe conoscenze che la vita ti permetterebbe di assimilare con grande successo durante la sessione di oggi. Amore: non potrai più mantenere la maschera che hai messo sui tuoi atteggiamenti, cercando di soddisfare le richieste del tuo partner.Ricchezza: non avrai margine di errore nelle tue responsabilità della giornata. Dedicati il ​​più attentamente possibile al tuo lavoro. Benessere: i propri errori sono i più difficili da apprezzare, in relazione a quelli degli altri. Rimani imparziale quando metti in discussione te stesso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi: non dovresti essere sopraffatto da certe situazioni che dovrai affrontare oggi. In te c’è la forza per superare qualsiasi cosa.Amore: sarà impossibile per te mantenere l’illusione che hai creato nel tuo partner cercando di essere una persona diversa da te. Ricchezza: sarai in grado di risolvere alcuni ritardi nei tuoi obblighi in tempi record, il che ti lascerà il giorno rimanente per riposarti. Benessere: non pretendere da altri comportamenti che tu stesso non sei disposto a svolgere. Cerca fuori quello che tu stesso dai.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi: hai lavorato duramente per arrivare dove sei oggi e ti senti come se fossi già sulla buona strada per il successo. La tua intuizione non è sbagliata. Amore: senti la parte forte della relazione e questo ti fa credere di avere potere sul tuo partner. Non confonderti o soffrirai. Ricchezza: hai talento ma ti manca la forza di volontà. Se non metti energia nei tuoi progetti, non andranno avanti o non si realizzeranno da soli. Benessere: candele e brucia incenso non solo armonizzerebbero la tua casa ma anche la tua mente, che ultimamente è un po’ confusa e disordinata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi: chiedi aiuto a qualcuno vicino. Devi dare una risposta e non ti senti al sicuro. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Amore: se giochi con il fuoco, almeno sii discreto perché possono scoprirti. Ma pensaci, il tuo partner non merita di essere tradito. Ricchezza: che un fallimento non ti ferma nella tua carriera professionale. Tieni presente che chiunque inciampa, alzati e cammina. Benessere: buona giornata per organizzare il guardaroba. Tira fuori tutto ciò che non usi più e fai la buona azione della giornata portando i vestiti a chi ne ha bisogno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) –Oggi: sei consapevole che la tua casa non è uno spazio piacevole e accogliente. Oggi deciderai di metterti al lavoro e ridecorarlo. Amore: hai tutte le condizioni per conquistare quella persona che occupa i tuoi pensieri. Ma la tua indecisione te la farà perdere. Ricchezza: tieni presente che si avvicina la data di un evento decisivo per le tue finanze. Non preoccuparti, tutto andrà come previsto. Benessere: cerca l’aiuto e i consigli di quelle persone che sono sempre nel bene e nel male. Sono i tuoi riferimenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi: la libertà ha i suoi rischi, ma tu preferisci essere libero che limitato. Fai attenzione a cosa rischi. Amore: farai un viaggio con il tuo partner e scoprirai che non siete l’uno per l’altro. Uno dei due sarà infedele. Ricchezza: tutti sanno che fai bene agli affari e guardano a cosa fai per imitarti. Non lasciare che scoprano il tuo segreto. Benessere: Fare un check-up generale non è una perdita di tempo ma un segno di amore per se stessi. Visita il tuo medico.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi: dovresti trovare del tempo per dedicare un po’ di attenzione a un amico che non vedi da molto tempo. Amore: l’integrità della coppia sarà in pericolo. Conoscenze dannose semineranno il seme della discordia tra i due.Ricchezza: mettere da parte i negoziati di qualsiasi tipo. La giornata non ti è favorevole economicamente. Benessere: tieni presente che la vita prima o poi finirà e che il tempo non rallenta il suo ritmo. Goditi ogni momento che hai.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi: indipendentemente dalle situazioni in cui vivi, risolvi sempre i tuoi problemi attraverso il dialogo. Evita i conflitti fisici. Amore: impara a importi di fronte a quegli atteggiamenti negativi da parte del tuo partner. Solo allora capirai che devi modificarli. Ricchezza: ricorda che in un ambiente di lavoro competitivo, l’immagine che proietti è molto importante. Non lasciarti essere. Benessere: non puoi vivere una vita piena di egoismo e banalità o conoscerai la solitudine più sanguinosa e profonda in essa. Ridefinisci i tuoi parametri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) –Oggi: non escludere il dialogo come mezzo per risolvere i problemi che ti affliggono con i vicini di casa. Tranquillità prima di tutto.Amore: smetti di nascondere le cose al tuo partner. Trova il modo e il tempo per raccontargli i tuoi problemi e le tue preoccupazioni. Lei ti capirà.Ricchezza: non lasciare che colleghi senza scrupoli si prendano il merito dei tuoi sforzi, sii provocatorio se necessario. Benessere: ogni secondo che lasci passare nella vita è irrecuperabile, non puoi permetterti di sprecare anche il minimo istante in banalità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi: lascia alle spalle le controversie sui soldi e dai la priorità all’affetto, saranno gli unici a poterti aiutare con i tuoi problemi.Amore: se non riesci a contenere la tua gelosia, molto probabilmente il tuo partner finirà per lasciarti. Nessuno sopporta una tale pressione.Ricchezza: è possibile che ciò che ti hanno promesso non sarà mai adempiuto. Cerca di non lasciare che i tuoi soldi vengano compromessi da questa falsa promessa.Benessere: la musica calma le bestie. Hai avuto una giornata molto frenetica, la cosa migliore è un bel bagno rilassante e un po’ di musica soft.

