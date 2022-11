Oroscopo Branko giovedì 10 novembre: domani molta confusione in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti aspetta una giornata di grande attività e tanti nervi, man mano che una cosa si risolve, ne emergerà un’altra. Ideale per viaggi e comunicazioni. Ti sentirai bene perché ami l’attività e sei appassionato di sfide, ma devi anche stare attento al tuo carattere aggressivo e maleducato. Avrai anche molte sorprese. L’atmosfera del giorno è come avere un’auto velocissima che ti porta dove vorresti andare. Dove vorresti andare? Mentre stai decidendo, trasformati nel miglior veicolo che puoi essere per il tuo spirito. Cibi sani, molto riposo, molta acqua ed esercizio fisico regolare sono il tuo biglietto per un chiaro vantaggio. Le emozioni saranno sempre qualcosa da gestire nel tuo tempo, ma attieniti a un piano quando si tratta di esercizio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Successo o riconoscimento imprevisti sul lavoro. Qualcosa per cui hai combattuto per molto tempo potrebbe improvvisamente venire da te o un problema serio potrebbe essere risolto all’improvviso e inaspettatamente. Non ti aspetti niente di tutto questo, ma oggi il destino ti sorprenderà e ricompenserà i tuoi grandi sforzi e sacrifici. L’aspetto odierno ti dà un sacco di potenza di fuoco per spezzare qualsiasi legame scomodo che potrebbe averti tenuto in precedenza – e molta energia creativa per pianificare un futuro brillante! Questo è un ottimo momento per andare avanti al lavoro, trovare un nuovo lavoro o semplicemente migliorare il tuo modo di vivere. A proposito, non ci sono scuse per essere un pantofolaio a meno che tu non sia gravemente malato o menomato!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sostegno o aiuto inaspettati, grandi gioie ti giungono grazie alle tue relazioni e contatti, e non solo nel lavoro o nelle questioni materiali e mondane, ma anche nella vita intima. In molti aspetti oggi raccoglierai i frutti della tua grande capacità di fare amicizia e convincere gli altri a fare ciò che vuoi. Se stavi aspettando un momento per fare una mossa su qualcosa che coinvolge coraggio o creatività, questo è il momento. Puoi spostare le montagne con l’energia celeste di oggi. Vale la pena pensare in anticipo e assicurarsi della tua decisione, ma energia e scintille non saranno la tua ragione per esitare questo mese. Ricorda: usalo o perdilo: l’esercizio è la chiave per mantenere questa energia innescata.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Luna vi porterà oggi una giornata ricca di stimoli, sia materiali che mondani oltre che emotivi e perfino ricchi di fantasia; uno di quei giorni in cui fai tante cose e vai in tanti posti diversi, ma alla fine ti rendi conto che in realtà non hai fatto praticamente nulla. L’importante è che sarai entusiasta. L’allineamento planetario ti spinge ad andare avanti con piani che coinvolgono solo te. Questo potrebbe essere il tuo lavoro o i tuoi piani di viaggio, a seconda del tuo livello di indipendenza, ma significa sicuramente la tua dieta e il tuo regime di esercizio. L’energia non sarà un problema per te questo mese a meno che non ci sia un aspetto specifico che contrasti questo estremamente focoso. Usando il buon senso, ovviamente, portati a un nuovo limite in termini di regime di esercizio.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ultimamente hai un carattere più collerico, esigente e talvolta tirannico. Lo dimostri soprattutto nel lavoro e nella vita sociale, ma in realtà ha la sua origine in alcune tensioni e conflitti familiari, con il partner o con i figli. È solo un brutto momento che passerà presto perché la fortuna verrà in tuo aiuto. Puoi reagire in vari modi all’aspetto della giornata. A seconda del tipo di relazione in cui ti trovi in ​​questo momento, potresti vedere o meno fuochi d’artificio emotivi. In ogni caso, questa energia può essere imbrigliata positivamente nel regno fisico. Vai in palestra, se possibile, e provaci! C’è un effetto esponenziale in questa energia infuocata ed è usata al meglio nel regno fisico. La tua vita sessuale potrebbe vedere un picco! Continua a bere molta acqua per non farti male.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Siete in un momento propizio per raccogliere frutti, soprattutto sul lavoro. I grandi sforzi e sacrifici dei mesi precedenti avranno ora la loro ricompensa, all’improvviso oa poco a poco. I pianeti ti inviano ottimi afflussi ed è il momento ideale per prendere iniziative e mostrare grande attività. L’aspetto di oggi fa abbastanza fuoco per accendere un fiammifero! Mescola questo con la tua natura esuberante e hai un sacco di energia con cui lavorare questo mese. Usalo nel modo più sano possibile: esercizio fisico. L’energia in eccesso deve essere espressa con il corpo (danza, sesso, sport, ecc.) prima di dirigersi verso la mente. Non elaborata, questa energia può facilmente trasformarsi in rabbia o parole dure. Inoltre, mantieni l’assunzione di acqua al massimo per mantenerti in equilibrio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non perdere tempo ad ossessionarti per percorsi che non ti si addicono o che non fanno per te. Per quanto razionale, equilibrato e premuroso come sei sempre, tuttavia, a volte rimani agganciato a situazioni o persone che portano solo a un vicolo cieco. Forse oggi ti renderai conto del tuo errore e aprirai gli occhi. L’allineamento planetario del giorno ti dà qualcosa su cui saltare su e giù, e probabilmente è proprio quello che vorrai fare! Esprimiti fisicamente in tutte le opportunità possibili. L’energia che senti sarà ben accolta dagli altri se sei abbastanza disciplinato da esprimerla in modo sano, ad esempio in palestra o a un corso di ballo, se possibile. Una volta che il calore iniziale è stato bruciato, il tuo calore e la tua luminosità saranno una qualità gradita a coloro che ami.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È di poca o nessuna utilità raggiungere la ricchezza o il trionfo nella tua vita professionale e mondana se per questo dovrai sacrificare la tua felicità o la tua famiglia, o nel migliore dei casi avrà un grande impatto su questi le cose. Sei in un buon momento per quanto riguarda il lavoro o le finanze, ma devi fare uno sforzo per bilanciare la tua vita. Potresti sentirti estremamente giocoso con l’energia dell’aspetto odierno. È come una gita al parco per l’individuo normalmente doveroso e responsabile. Potresti aver voglia di ballare per la prima volta da secoli, o forse anche di ballare un po’ sotto le coperte se capisci dove sono. In ogni caso, l’allineamento planetario di oggi vi esporrà a molta energia primordiale, ed è importante considerare seriamente i vostri sfoghi fisici. Come va il tuo regime di allenamento?

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Lavoro e attività che daranno frutti, anche se forse un po’ più tardi del previsto. Tutto è ben pianificato e va nella giusta direzione, ma non così rapidamente o brillantemente come vorresti. Non importa, non è mai troppo tardi se la felicità è buona, quindi ora dovresti concentrarti sul vivere un regalo più piacevole. L’allineamento planetario di oggi è un posizionamento potente e potresti sentire una quantità extra di energia fisica questo mese. In effetti, è un’energia estremamente sessuale, quindi stai attento e fai attenzione con te stesso in ogni momento! Il tuo benessere generale è governato da tre semplici ingredienti: riposo, dieta ed esercizio. L’atmosfera celeste sta fornendo l’energia per impazzire con l’esercizio, ma non trascurare gli altri due! Stai lontano, lontano dalla caffeina.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Combattendo e sacrificandoti giorno dopo giorno per i tuoi obiettivi e ambizioni professionali e materiali, stai perdendo la tua vita senza rendertene conto e perdendo molti momenti di felicità in famiglia, con il tuo partner o con i tuoi figli. Questa riflessione ti assalirà oggi in molti momenti, anche se non cambierai per questo. È una giornata un po’ triste. Conoscete bene l’energia di oggi e ne riceverete un grande – enorme – aiuto in più con l’allineamento planetario di oggi. È importante bere molta acqua e fare esercizio regolarmente, sia per lenire che per elaborare questa energia ardente. Il beneficio sarà evidente per gli altri e puoi aspettarti di sentire molti complimenti per la tua pelle radiosa, il tuo umore ottimista e la tua esuberanza generale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Arrivo inaspettato di denaro o buone notizie sulle tue finanze. Le cose diventeranno positive in un momento in cui ti mancavo molto. Sarà anche una giornata molto favorevole se devi prendere una decisione importante per quanto riguarda il lavoro o gli affari. Il tuo intuito ti indicherà la giusta direzione. Il transito di oggi ti farà sentire circa dieci anni più giovane questo mese, e questo senza nemmeno provarci! Puoi sentirti al meglio se applichi questo transito ai tuoi allenamenti e lo coinvolgi nel tuo lavoro di sollevamento pesi o cardio che una volta hai trovato impegnativo. L’aspetto ti darà la potenza di dieci tazze di caffè senza nessuno degli effetti collaterali negativi! Oh, cerca di stare lontano dalla caffeina e aumenta anche l’assunzione di acqua!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il destino ti protegge sempre nei momenti più difficili e oggi riceverai un aiuto provvidenziale che ti tirerà fuori, quasi miracolosamente, da un problema importante legato al tuo lavoro o alle tue finanze, e arriverà quando stavi quasi pensando di buttarti via l’asciugamano. Anche tu l’hai fatto molte volte per altre persone. Ti stai godendo l’atmosfera celeste durante questo periodo e l’allineamento planetario aumenta parecchio il calore! In effetti, se ti ritrovi a desiderare cibi piccanti, potrebbe essere un segno che hai molta energia infuocata dentro che aspetta di uscire! Vai in palestra, se possibile, o trova un altro modo per allenarti almeno tre volte a settimana. Bevi molta acqua per bilanciare tutto quel fuoco e per scovare le tossine che verranno rilasciate con l’esercizio.

