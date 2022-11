Oroscopo Barbanera giovedì 10 novembre: giornata incredibile, ecco per chi. Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Attenzione concentrata sull’avere, con traguardi un po’ ambiziosi: così decide la Luna in seconda Casa in accordo con Plutone, maestro di potere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Urano nel segno scalpita impaziente, rendendo nervoso Mercurio all’opposizione. Avete la sensazione che tutto intorno a voi si muova troppo lentamente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Puntate al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sentimenti intensi e profondi, per le persone care siete pronti a fare rinunce; rispetto alla materia e agli agi, arriva sempre prima il cuore.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sotto il tiro di Mercurio e Urano opposti tra loro e in quadratura al segno, siete nervosi e insofferenti: al lavoro, dura vita per chi vi è intorno!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Armonici al vostro segno, ma in conflitto tra loro, Mercurio e Urano vi rendono un po’ caustici e sbrigativi nelle relazioni e negli affari.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Spese consistenti e qualche imprevisto. Se avevate arretrati da pagare, il tempo ormai è scaduto, perciò rassegnatevi: è ora di sborsare!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Coppia in crisi: o scoppia o recupera l’intesa. Per mettere le cose a posto, però, non si può far finta di nulla, ci vuole un cambiamento decisivo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Presto e bene non stanno insieme. In un progetto importante non sono ammesse leggerezze; trascurare un dettaglio può compromettere l’intero lavoro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Luna di Terra, in trigono a Plutone nel segno. Con voi la forza dell’amore, che ha radici profonde, ma è capace di proiettarsi verso il futuro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Luna fastidiosa, voi irrequieti. Mercurio e Urano disarmonici vi rendono scalpitanti, volete di più ma non sapete bene nemmeno voi cosa…

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Una prima occhiata vi è sufficiente a stabilire l’affidabilità di certe persone: seguendo il vostro istinto, non correrete alcun rischio.

