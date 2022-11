Orietta Berti: è bufera dopo la bordata in diretta: “Pessima, finta buonista!”

L’opinionista Orietta Berti è al centro di una bufera: le sue parole durante la diretta hanno sollevato la rete.

Orietta Berti perde il suo abituale aplomb ed emette una profezia agghiacciante: la reazione dei social non si fa attendere.

Solitamente posata e diplomatica, Orietta Berti presenzia ai prime time del “GF Vip” fianco a fianco con la più rodata collega Sonia Bruganelli. La cantante di “Mille”, infatti, ha accettato l’ingaggio di Alfonso Signorini dopo un serrato corteggiamento, ammettendo infine di percepire un cachet stellare per rivestire tale ruolo.

Orietta Berti ha stupito l’intero pubblico del programma quando, durante l’ultima puntata del reality, ha espresso un parere duro e lapidario nei confronti di una concorrente in gara. Dopo il “caso Bellavia” la suscettibilità della rete è alle stelle, e la cantante al momento è coinvolta in una vera bufera mediatica.

Orietta Berti shock: “Così le dà due schiaffi!”

Alfonso Signorini ha riservato a Sofia Giaele De Donà un blocco di trasmissione durante l’ultima diretta del “GF Vip”. Il conduttore le aveva recentemente fatto pervenire un’accorata missiva da parte del marito Bradford Beck, con cui Sofia Giaele intrattiene una relazione aperta.

L’imprenditore statunitense ha ribadito i suoi sentimenti nel confronti della consorte, diffidandola però dal perpetrare atteggiamenti non appropriati sotto alle telecamere. La giovane modella, infatti, per settimane ha diviso il letto con Antonino Spinalbese, dando adito inoltre a reciproche effusioni intime.

Sebbene la natura del loro rapporto esuli dalla normale concezione di monogamia, Bradford Beck preferisce tenersi al largo dai rumors e dalle paparazzate, e rifiuta ogni coinvolgimento nel programma. Così, quando Alfonso Signorini ha lanciato alcune clip, in cui Sofia Giaele distribuiva baci appassionati ad Antonino, Luciano e Attilio, Orietta Berti ha lanciato un augurio assai tranchant.

L’opinionista ha infatti auspicato che Bradford Beck compaia finalmente in studio, e impartisca due schiaffi all’estroversa moglie. Seppur proferito in maniera scherzosa, l’invito alla violenza ha aizzato le ire funeste della rete:

il trattamento che giaele sta ricevendo dallo studio è un qualcosa di vergognoso comunque #gfvip — chiara🌤 (@chiaradettaiaia) October 31, 2022

Sebbene le parole dell’opinionista siano da ritenersi puramente goliardiche e metaforiche, il mondo dei social non perdona. Molti utenti in rete, infatti, denunciano l’impiego di due pesi e due misure nel programma. Anche Attilio Romita, ad esempio, risulta sentimentalmente impegnato, eppure la sua relazione non gli ha impedito di baciare alcune inquiline in Casa. Il giudizio di Orietta nei confronti dell’operato di Sofia Giaele si ammorbidirà nella prossime puntate dello show?

