Alla COP27, a Sharm El Sheikh (Egitto), viene presentato il progetto No Doom Mood, una video installazione pensata per dar voce a scienziate donne provenienti da diverse parti del mondo e alle possibili soluzioni per mitigare il cambiamento climatico. Obiettivo è quello di attenuare l’eco-ansia (doom mood) che colpisce sempre più persone preoccupate per l’ambiente.

Il progetto è stato ideato e realizzato dalla piattaforma sul clima e la sostenibilità Citizens’ Platform, in partnership con The Map Report.

Supportato da UNESCO, No Doom Mood è anche una serie web, le cui puntate verranno pubblicate sui social media e sul nostro canale tv (513 di Sky).

