La giovane Micol Incorvaia affronta l’ex Edoardo Donnamaria dopo il caos in puntata: la new-entry ha una tesi ben precisa.

Micol Incorvaia è reduce da un ingresso scoppiettante al “GF Vip”. Dopo l’iniziale confronto con Antonella Fiordelisi, rivela in segreto i suoi sospetti ad Edoardo dopo il prime time del programma.

Con mirabile fiuto per il gossip, Alfonso Signorini ha introdotto nella casa di Cinecittà un ex fiamma di Edoardo Donnamaria, attualmente impegnato con Antonella Fiordelisi. Si tratta della giovane fashion designer Micol Incorvaia, sorella della più celebre Clizia.

La neo gieffina ha condiviso con il volto di “Forum” un breve flirt, poi naufragato a causa di incompatibilità caratteriali. Il conduttore del reality ha riservato il primo blocco di trasmissione al chiacchierato triangolo: Antonella infatti ha apertamente avversato la presunta rivale, e le clip trasmesse in puntata hanno gettato benzina sul fuoco.

Le immagini degli abbracci, a detta di Antonella furtivi, tra Micol ed Edoardo hanno esasperato la spadaccina salernitana. Qualche attimo dopo, però, Antonella ha avuto un incontro inaspettato con il suo ex Gianluca, e l’incontro ha destabilizzato le sue certezze…

Micol Incorvaia avverte Edoardo: due pesi e due misure

Dopo il tafferuglio in puntata, Micol Incorvaia ha approfittato di un momento di intimità con Edoardo Donnamaria per esprimere i suoi dubbi su Antonella Fiordelisi.

La gieffina ha infatti notato delle discrepanze nel comportamento della spadaccina, che nei confronti di Edoardo manifesta palese gelosia, ma si arrogherebbe il diritto di covare ripensamenti circa l’ex fidanzato. Micol Incorvaia ha infatti argomentato: “Guarda che lei ha uno sguardo… Lei lo guardava, non dico da innamorata, però non ha smesso di tenerci.“.

Edoardo Donnamaria ha spezzato una lancia a favore della fidanzata: “Sono stati migliori amici per 7 anni… Stai dicendo una cosa stupida.“. Micol ha quindi ribattuto vivacemente: “Infatti, ok, ma se lei fa questa roba, va bene. Sto parlando del suo atteggiamento. Lei usa due pesi e due misure. Lei può fare il ca**o che le pare, per lei è lecito guardarlo con quegli occhi e fare quella roba così. Quando lei fa delle cose, sembra che è tutto buono e benedetto, se le facciamo noi sembra che ci nascondiamo. Non puoi fino a 3 secondi prima fare tutta la carina, e poi uscirtene in questo modo.“.

La gieffina ha concluso: “Lo sai che non c’è il benché minimo interesse nei tuoi confronti, se non un grande affetto e una grande stima.”.

E voi, che ne pensate di questo curioso triangolo?

The post Micol Incorvaia su di giri, accuse gravissime dopo la puntata: “Fa il ca**o che le pare!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.