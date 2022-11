“mi-hai-fatto-morire!”:-shock-assoluto-al-gf-vip,-la-comunicazione-semina-il-panico-[video]

GF Vip al cardiopalma: il nuovo ingresso nel cast sgancia la bomba nel bel mezzo della notte, la notizia sconvolge tutti.

Durante lo scorso prime time del programma, Alfonso Signorini ha omaggiato i concorrenti nel cast di una comunicazione assai incoraggiante.

Il conduttore ha riferito loro, infatti, che la settima edizione del programma sta riscuotendo ascolti persino maggiori della precedente, già campionessa di share nella stagione 2021/2022.

L’ultima versione del reality per antonomasia divide e appassiona, sfruttando il vecchio adagio: “nel bene o nel male, purché se ne parli“, ed Edoardo Tavassi, nelle ultime ore, ha applicato la medesima strategia. L’ex isolano di Cayo Cochinos ha progettato uno scherzo ai danni dei compagni, e la tensione in Casa, già altissima, ha sfiorato i massimi storici…

GF Vip: Edoardo Tavassi piazza lo scherzo epico, attimi di panico nella notte

Il verace Edoardo Tavassi ha recentemente compiuto il suo ingresso nella casa di Cinecittà, e la sua presenza sta già creando dinamiche ad alto voltaggio nel programma di Canale 5.

Reduce dall’esperienza in Honduras, Edoardo si rivela essere uno dei protagonisti più amati del format, nonostante il fresco battesimo. Gode infatti della protezione assoluta della rete, che identifica in lui caratteristiche positive e costruttive per l’intero programma.

Nelle ultime ore, però, il loquace romano ha spiazzato completamente i compagni di avventura, inscenando un teatrino ad uso e consumo degli spettatori dopo un richiamo in confessionale. L’ex naufrago ha infatti comunicato la sua imminente espulsione dal programma ai concorrenti del reality, simulando un pianto sconfortato e deluso.

Edoardo ha asserito di aver meritato la pesante sanzione a causa di una sua frase ritenuta offensiva, raccontando che gli autori l’avrebbero convocato per notificare il pesante provvedimento ai suoi danni, previsto per la puntata di giovedì 10 ottobre.

Ore 2:45 Edoardo Tavassi fa svegliare la casa facendogli credere che sta per essere squalificato ! Un mito assoluto da proteggere ! #Gfvip pic.twitter.com/BGl2sKurpV — NIKITILANDIA (@caltagirone96) November 9, 2022

I protagonisti del “GF Vip” hanno cercato di consolarlo, indorando la pillola e mimando espressioni di incredulità e sgomento. Edoardo ha infine confessato lo scherzo, sollevando un’ondata di sollievo nei compagni e, manco a dirlo, nel pubblico fremente da casa.

Alcuni utenti in rete commentano: “Disgraziato! Mi hai fatto morire!“. E ancora: “Se buttano fuori Edoardo, meglio che chiudono subito…“. In pochi giorni l’esplosivo protagonista capitolino ha già riscosso enorme seguito nel web, conquistando anche lo status di “mascotte” all’interno della Casa…

