edoardo-tavassi-folgorato:-“mi-fa-impietrire”,-si-confessa-davanti a tutti [video]

Edoardo Tavassi ha da poco compiuto l’ingresso nella casa di Cinecittà: scatta la rivelazione bollente dopo l’esperienza in Honduras.

Il vulcanico Edoardo Tavassi è la new-entry più attesa nel reality di Canale 5: a poche ore dal suo ingresso, ha confessato l’infatuazione bollente per la Vip del format.

Durante l’ultima puntata del “GF Vip” Alfonso Signorini ha introdotto nel programma 6 nuovi volti per rinfrescare il turn-over di personaggi all’interno del suo reality. Tra di essi, spicca il romano Edoardo Tavassi, provocatorio per natura e verace nel DNA.

Reduce dall’esperienza a “L’Isola dei Famosi“, il fratello di Guendalina Tavassi ha infiammato da subito l’atmosfera in casa “GF Vip”, concedendo ai compagni una confessione assai stuzzicante…

Edoardo Tavassi senza filtri: nelle sue fantasie c’è lei

Nonostante le bellezze nel cast del “GF Vip 7”, Edoardo Tavassi rimugina ancora su un incontro sotto alle telecamere de “L’Isola dei Famosi”. Nella precedente edizione, infatti, Ilary Blasi ha omaggiato i naufraghi di un cameo prestigioso, invitando Soleil Sorge a Cayo Cochinos per risollevare il morale della truppa.

La bionda influencer ha stuzzicato gli allora isolani, competendo a loro favore in una difficile prova fisica. L’ex gieffina ha infatti riprodotto “l’Uomo Vitruviano” di Leonardo Da Vinci, coperta solo da uno striminzito bikini per la gioia dei compagni e dell’ampio pubblico del programma.

Edoardo Tavassi ha rievocato quell’incontro fatale in spiaggia, spiegando ai Vipponi: “A me esteticamente mi fa morire. Io, quando l’ho vista, stavo così…“. Dopo aver mimato un’espressione sbigottita, il gieffino ha proseguito: “A parte che stavamo tutti così… Cioè, Soleil a me fa impietrire. Quando abbiamo fatto l’Isola Party, ci stava lei, e io stavo impietrito. Poi ho parlato, però hai davanti lei che comunque è una che ti piace un botto. Io te la metto a ridere, ma hai visto i tuoi sogni erotici? Scarlett Johansson, Megan Fox, e poi ci sta lei!“.

me la sto facendo sotto pic.twitter.com/V4WBV3v9ko — assenzio (@asfaltofresco) November 5, 2022

Dopo il flirt con Mercedesz Henger, conclusosi con un nulla di fatto, Edoardo Tavassi ha ancora scolpito nella memoria l’incontro con Soleil Sorge. Attualmente l’opinionista regge assieme a Pierpaolo Pretelli lo spin-off del programma “GF Vip Party“, e analizza le dinamiche dello show.

Ci saranno sviluppi tra i due protagonisti del format? Lo scopriremo probabilmente durante la puntata di lunedì 7 ottobre: prevediamo infatti un prime time bollente! I nuovi ingressi hanno inevitabilmente scombussolato gli equilibri in casa, e Alfonso Signorini dipanerà certamente quanto accaduto a partire dal loro avvento in Casa…

