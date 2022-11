alberto-matano-aggredito-in-diretta,-caos-nello-studio-di-milly:-“non-mi-riguarda!”-[video]

Il conduttore Alberto Matano subisce in diretta la sfuriata incendiaria di Giampiero Mughini: scontro aperto a Ballando con le Stelle.

Lo suscettibile critico Giampiero Mughini si sfoga dopo la sua esibizione a “Ballando con le Stelle”. Anche Alberto Matano finisce coinvolto nelle sua invettive furibonde.

Alberto Matano svolge un ruolo di primo piano nel dancing-show “Ballando con le Stelle”. La conduttrice Milly Carlucci, infatti, gli ha affidato il compito di assegnare ai concorrenti di puntata in puntata il “tesoretto dei punti“, permettendogli di rivoluzionare la classifica nel gioco.

Durante l’ultimo appuntamento con il programma, il critico Giampiero Mughini ha ricevuto una critica impietosa sul suo outfit. Fabio Canino ha deriso la scelta del suo maglione maculato, argomentando: “Hai questo maglione da ministro del Turismo“, in riferimento allo stile adottato anche da Daniela Santanché. Impermalosito, Giampiero Mughini ha replicato: “Non sai di cosa parli, Ministro del Turismo lo dici a tua sorella!“. L’acceso scambio di battute ha in seguito coinvolto anche un riluttante Alberto Matano…

Alberto Matano subisce la furia di Giampiero Mughini

L’uragano Mughini si è abbattuto anche sulla giurata Selvaggia Lucarelli. Sin dalla clip di presentazione, il critico aveva apertamente stuzzicato l’opinionista, commentando ironicamente: “È la regina dei social, luogo di quelli che tutti i giorni emettono giudizi sull’universo mondo. Per me è tutto molto strano…”.

Selvaggia Lucarelli ha quindi replicato in puntata: “Ho sentito più critiche a Cassini, Barale e Biagiarelli, che a Giampiero Mughini. C’è un problema in questa giuria. Qui pare di aver assistito a una performance eccezionale, ci accontentiamo di tanto così, perché fino ad oggi non avevi fatto nulla. Ho sentito dire da te che ti vergogneresti ad essere qui con delle palette in mano…”. Il critico l’ha rimbeccata: “Sì, perché penso che una paletta sia una cosa miserrima rispetto alla valutazione di una persona nel suo complesso. Mi sottopongo educatamente, ma un po’ mi ci pulisco anche le scarpe!“.

Alberto Matano, dopo aver assistito alla scena, ha condannato i toni utilizzati da Giampiero Mughini, ma quest’ultimo ha dichiarato: “Non mi dà pace che tu abbia detto che io ho mancato di rispetto alla giuria. Uno dice che questo maglione è da ministro del turismo e io devo stare zitto?“. Il giornalista ha però chiarito: “Io non mi riferivo al maglione, Giampiero… Io ti stimo, mi riferivo alla tua frase sulle palette. Il maglione è un affare che non mi riguarda!“.

Non c’è che dire: a “Ballando con le Stelle” le polemiche non mancano mai…

