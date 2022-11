alberto-de-pisis-fa-cadere-le-maschere,-confessione-shock-nella-notte:-“solo-un-amico”-[video]

L’opinionista Alberto De Pisis vuole la verità: la confessione notturna scombina la carte in tavola al GF Vip.

Durante l’ultima puntata del “GF Vip” Alberto De Pisis ha ricevuto un’emozionante sorpresa. Il fiume di emozioni l’ha spinto nella notte ad indagare nei sentimenti della compagna di avventura.

Il loquace opinionista televisivo Alberto De Pisis rappresenta la mascotte della casa del “GF Vip”, e ha intenerito il pubblico del format anche grazie alla sua infatuazione non corrisposta per Edoardo Donnamaria.

Il biondo gieffino ha accettato la relazione tra i #donnalisi con estremo fairplay, arrivando persino a rivestire il ruolo di confidente per entrambi. Dopo l’improvvisata della mamma durante la diretta, Alberto De Pisis ha deciso di affrontare Antonella Fiordelisi, cercando di far chiarezza nei suoi sentimenti…

Alberto De Pisis mette Antonella con le spalle al muro: cosa prova veramente?

Il confronto con la madre in diretta ha probabilmente rinvigorito il giovane opinionista, che nella notte ha affrontato Antonella Fiordelisi, reduce da un testa a testa con il suo ex.

Forte del rapporto di confidenza che li lega, Alberto De Pisis le ha fatto notare quanto il suo ex fidanzato fosse dimagrito rispetto al passato: “L’ho visto dimagritissimo. In viso e in corpo. Era super muscoloso, enorme, era un’altra persona. Anche le sopracciglia, le ho viste tagliate di più… Le hai viste anche tu?“. Antonella ha convenuto: “Non sta bene… Quando l’ho visto l’ultima volta era più muscoloso, più in carne…“.

Antonino Spinalbese si è quindi informato: “Ma che effetto ti ha fatto vederlo? Ti sei più distratta in quello che diceva? Eri preoccupata? Tu l’amore lo senti. L’amore non ha parole. Il tuo è un bene folle nei suoi confronti. Se qualcuno ti attacca, tu parti a razzo. Tu hai un sentimento nei suoi confronti, però non me lo devi chiedere a me, lo devi sapere tu“.

Antonella Fiordelisi ha replicato: “Ce l’ho qualcosa che mi lega, forse sono tutte le cose che abbiamo fatto insieme, ci sto pensando…“. Alberto De Pisis ha quindi chiesto a bruciapelo: “Amore, però per te è un amico, giusto?“. La spadaccina è rimasta in silenzio, per poi confessare: “Mi ha destabilizzata un po’, ti dico la verità…“.

#gfvip Alberto “amore però x te è solo un amico giusto?” 🤫silenzio. Deduzione: scelgo di rimanere al gf continuando la storia fake o mi dichiaro ancora innamorata e abbandono edo pur sapendo di perdere consensi x averlo preso in giro? 🤔🤫 pic.twitter.com/w0LAWVS7CM — GaME🎮OvEr 🕷️ (@gameoverrevoema) November 8, 2022

Mentre l’ex fidanzato Gianluca e il padre di Antonella Fiordelisi si sono dichiarati guerra a suon di storie Instagram e tweet, la gieffina sembra non trovare risoluzione alle sue incertezze. L’investigatore De Pisis sembra aver fatto centro: per Antonella la storia con Gianluca non è ancora archiviata. Come proseguirà la sua storia con Edoardo all’interno della Casa?

