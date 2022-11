Tutto esaurito per l’attesa terza edizione di “Countdown”, l’evento che TEDxMilano dedica al tema della crisi climatica. La serata, fissata per il 14 novembre, vedrà alternarsi sul palco del Teatro Parenti di Milano personaggi provenienti dai settori più diversi ma con comune denominatore: interrogarsi sul futuro che ci aspetta e condividere spunti di riflessione per contrastare il cambiamento climatico.

Alla vigilia dell’appuntamento che i più potranno seguire in differita grazie alla registrazione video che TEDx renderà successivamente disponibile sui suoi canali, le curatrici Catherine de Brabant e Benedetta Marietti raccontano a The Map Report, media partner dell’evento, cosa prevede il programma della serata.

L’articolo TEDxMilano Countdown 2022: le anticipazioni delle curatrici proviene da The Map Report.