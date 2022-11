Il presidente dell’IPCC, i vicepresidenti dell’IPCC e i copresidenti dei tre gruppi di lavoro e della task force sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra formano il comitato esecutivo (ExCom). Il ruolo dell’ExCom è rafforzare e facilitare l’attuazione tempestiva ed efficace del programma di lavoro dell’IPCC in conformità con i Principi e le procedure dell’IPCC, le decisioni del Panel e il parere dell’Ufficio di presidenza. Il Comitato Esecutivo si riunisce regolarmente per discutere le questioni di sua competenza. Visualizza la documentazione delle Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Gruppo elegge un Ufficio di presidenza per fornire una guida sugli aspetti scientifici e tecnici del proprio lavoro, per fornire consulenza sulla gestione correlata e su questioni strategiche e per prendere decisioni su questioni specifiche nell’ambito del suo mandato, come stabilito nei Principi che governano il lavoro dell’IPCC. L’Ufficio di presidenza comprende il presidente dell’IPCC, i tre vicepresidenti dell’IPCC, i copresidenti e i vicepresidenti dei tre gruppi di lavoro e i copresidenti della task force sugli inventari nazionali di gas a effetto serra. Attualmente conta 34 membri. L’Ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta all’anno. Visualizza la documentazione delle Sessioni dell’Ufficio IPCC

IPCC e sessioni plenarie del gruppo di lavoro