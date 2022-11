Oroscopo di 9 novembre: le stelle di domani di tutti i segni. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In questo momento chi è solo in amore non ha voglia di impegnarsi e preferisce magari vivere qualcosa di più leggero e meno vincolante. Dopo il giorno 16 del mese avrai la possibilità di fugare i tuoi dubbi su una relazione. Nel settore lavorativo riuscirai a risolvere diverse situazioni. La Luna da la possibilità di instaurare un rapporto più costruttivo rispetto al passato con i tuoi superiori. In generale faresti bene a non strafare in queste giornate, nel fine settimana invece avrai una carica in più.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Secondo l’Oroscopo del Giorno in amore in questo mercoledì c’è possibilità di dialogo. Le discussioni con il partner non sono mancate ultimamente, ma adesso si può risolvere la situazione. I single invece potrebbero aver accusato alcune difficoltà, ma adesso c’è la possibilità di fare nuove conoscenze. Belle novità in arrivo nel lavoro e un amico ti farà una proposta interessante. Chi lavora come dipendente farebbe bene ad evitare contrasti con un capo oppure un collega più alto in grado. Nelle giornate dopo il 12 sarai più attivo, quindi il weekend sarà la parte più interessante della settimana.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nel settore sentimentale potrebbe esserci una sorta di tira e molla con i segni Leone e Sagittario. In generale però avrai la possibilità di gestire meglio i rapporti con figli, parenti, e con le persone care. Resta un po’ di nervosismo e a volte sei costretto a discutere anche quando non ne hai voglia. Se hai degli impegni da portare avanti nel lavoro cerca di non perdere tempo e se riesci chiudi tutto entro il 16 del mese. Fai attenzione all’aspetto economico, sono in arrivo spese per i figli.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Colpo di fulmine in arrivo per il Cancro, i sentimenti infatti tornano finalmente protagonisti della tua vita. Le stelle in generale sono dalla tua parte, se si esclude qualche piccolo momento più faticoso, che può essere anche normale. Le giornate del fine settimana saranno ideali per chi ha intenzione di vivere un nuovo amore. Sul lavoro sono in arrivo delle novità e hai voglia di cambiare dopo un periodo caratterizzato da troppa routine. Le spese superano di molto le entrate, quindi fai attenzione al denaro.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Controlla quella sensibilità esagerata, poiché tutto ciò che va agli estremi è dannoso. Devi posizionarti nel tuo centro ed essere molto sicuro di quanto lontano vuoi andare. Il piacere di dare, di aiutare il prossimo, è esaltato sotto questa Luna Piena, poiché le tue emozioni saranno in superficie.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Nessuno potrà dominarti o manipolarti a suo piacimento, poiché sotto i potenti raggi di questa Luna Piena ti sentirai al sicuro difendendo ciò che è tuo. Non verserai lacrime per coloro che non lo meritano. Uscirai da vecchi dogmi e fanatismo che ti tenevano paralizzato. Le tue regole ora vengono dal cuore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’energia di questa Luna Piena ti spinge a prendere decisioni nella gestione della tua vita. Avrai il coraggio di avventurarti in nuovi terreni e regnare nel mondo dell’arte, della musica e della letteratura. Traumi e insicurezze saranno eliminati da te, senza l’aiuto di nessuno. Vivrai di momento in momento.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questi giorni di luna piena, oltre ad esaltare le tue passioni, ti portano a mangiare più dolci o prelibatezze di quelle che il tuo corpo ha bisogno. Prenditi cura della tua salute, in particolare del tuo peso e della tua pelle. Tieni d’occhio eventuali problemi o sintomi nell’area dei fianchi o nella parte bassa della schiena.

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La creatività si risveglia in te. Creerai un nuovo universo. Aumentano quelli che ti invidiano, ma gli Angeli ti salvano da ogni intrigo e malevolenza. Nel settore dell’amore, osa fare tutto sotto questa Luna Piena, poiché sei al tuo meglio per conquistare ed essere conquistato.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Elimina tutto ciò che ti inebria, ciò che non ti si addice, ciò che ti distrugge. Un miracolo d’amore accadrà nella tua vita sotto questa luna piena. I soldi saranno il tuo mal di testa per te. Lo stesso entrerà nella tua vita, ma devi allontanarti dai tavoli da gioco, non buttare via ciò per cui hai lavorato duramente per vincere.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Prenditi cura della tua privacy sotto questa luna piena. Lascia che niente e nessuno invada quel lato segreto di te che tieni come un tesoro. Rispetta e pretendi che ti rispettino. Ti sentirai pieno di vitalità, energia, quindi ti piacerà essere coinvolto in più attività del solito.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) -Questa luna piena risveglia in te romanticismo e passione. Non dimenticare che per questi stessi motivi hai commesso delle cose pazze che ti sono costate caramente sotto l’aspetto sentimentale. Vengono esaltate anche le tue facoltà extrasensoriali. Scrivi tutto quello che ti dice il tuo cuore.

Oroscopo di mercoledì 9 novembre: le stelle di domani di tutti i segni scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.