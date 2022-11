Oroscopo Barbanera mercoledì 9 novembre: un giorno fortunato per molti segni. Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa giornata è legata al transito della Luna nel segno, per questo è interessante. A breve ci saranno progetti da sviluppare e non sono pochi i nati Ariete che già hanno avuto incarichi o hanno in mente belle iniziative e proposte da avviare. La fortuna aiuta gli audaci e penso proprio che i più volenterosi avranno successo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Abbiamo visto che ci sono diverse opposizioni planetarie e questo capiterà anche agli inizi della prossima settimana. Quindi il mio consiglio è di non agitare le acque, anche se ritengo che molti dovranno affrontare problemi che non desiderano, forse contrasti o situazioni di nervosismo e polemiche che sarebbero da evitare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Torna una buona vitalità perché abbiamo visto che le ultime 48 ore non sono state particolarmente interessanti. Ma attenzione perché ritengo che qualcuno sia rimasto offeso da un atteggiamento o da una situazione legata a un problema di lavoro, o una complicazione imprevista.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ho spiegato che è un periodo di recupero ma ci sono persone che devono superare un problema fisico importante, la buona volontà non manca. Ma potresti sentirti un po’ agitato, persino arrabbiato se nonostante tutto c’è chi non nota i tuoi sforzi!

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Questo è un periodo un po’ confuso e potrebbe tornare ancora una volta quel nervosismo che abbiamo già letto nel corso delle ultime settimane. Molto dipende dall’età e dalle circostanze o dal lavoro svolto, è probabile che un vecchio dissapore torni protagonista, se ci sono conflitti bisogna evitarli.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Superata la dissonanza della Luna nelle giornate di giovedì e venerdì questo è un sabato migliore; tutto quello che si può proporre entro il 16 è valido. Poi ricordo che dal 16 novembre fino ai primi giorni di dicembre qualcuno si dovrà fermare, magari per un controllo o per cercare di risolvere una questione personale o lavorativa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questa Luna in opposizione consiglia oggi e domani di dire le cose giuste, non che tu sia solito dire cose sbagliate ma potresti in questo periodo fare scelte troppo di corsa oppure sentirti messo da parte. Questo senso di disagio domina le prossime 48 ore, e se viene riversato in amore chiaramente può generare qualche difficoltà. Ecco perché consiglio di recuperare un po’ di tono fisico.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È chiaro che ognuno ha la propria vita e le proprie esigenze, cosa regala emozioni? Ad esempio un viaggio, un’emozione, un incontro. Qualcosa ha cambiato profondamente la tua vita nelle ultime settimane, forse un’esperienza nuova.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Andiamo incontro a una seconda parte del mese davvero molto importante, valida soprattutto se intendi fare chiarezza in amore. Se ci sono delle scelte che vuoi favorire nel lavoro questo è un cielo che produce solo qualche conflitto non per mancanza di merito o preparazione. Ma solo per una certa indisposizione fisica che ha colpito del corso delle ultime settimane, una sorta di agitazione che già a settembre per qualcuno si era fatta viva. Però adesso ecco le soluzioni, giornate che saranno sempre più importanti via via che ci avviciniamo alla fine dell’anno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – 8 ore da vivere in relax, se possibile consiglio tutti i Capricorno che hanno grandi progetti e incarichi da portare avanti di ritagliarsi del tempo perché di recente non c’è stato un attimo di tregua. E questa Luna dissonante oggi e domani potrebbe portare alla luce una forte stanchezza. D’altronde, il Capricorno non è certamente un tipo che si tira indietro, anzi più cose da fare ci sono meglio si sente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Voglia di amori liberi e di sentimenti che non siano schiavi della gelosia o della morbosità. Tutti i rapporti che nel corso degli ultimi mesi sono stati messi in discussione potrebbero almeno fino alla metà di novembre ancora vivere qualche perplessità. Quindi chi ha una storia nata da poco non è convinto e chi ha una storia da lungo tempo non è coinvolto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Le relazioni che nascono in questo mese di novembre sono importanti. Per esempio, le coppie che hanno buone fondamenta, ma che nel corso degli ultimi mesi hanno discusso, potrebbero anche recuperare ma di certo non bisogna tornare ad amori del passato che ormai non hanno più ragione di esistere. In caso di separazioni che hanno fatto male sarà bene voltare pagina, diverso è il discorso per chi vuole vivere amori part-time, anche con persone lontane o di età diversa.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera mercoledì 9 novembre: un giorno fortunato per molti segni scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.