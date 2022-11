Secondo il sito ufficiale di ( THE MAP REPORT ) “Siamo in un momento decisivo per la lotta contro il cambiamento climatico. Negli ultimi mesi ne abbiamo sperimentato i drammatici effetti in molte regioni del Pianeta. Siamo chiamati a fare di più e più velocemente per proteggere il clima. Siamo tutti chiamati a compiere sforzi più profondi e più rapidi per proteggere il nostro Pianeta, la nostra casa comune. L’Italia farà la sua parte sul clima”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni parlando al vertice Cop27, la conferenza sul clima che si tiene come summit a Sharm el-Sheikh, in Egitto.