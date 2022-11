Oroscopo Paolo Fox martedì 8 novembre: amore, lavoro e fortuna di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La nuova settimana inizierà per te con molta forza e incoraggiamento. Avrai buone sensazioni dentro di te e le cose andranno come desideri o pianifichi. Tuttavia, e senza una ragione apparente, ti arrabbierai facilmente o ti lascerai trasportare dai nervi, soprattutto verso la fine della giornata, già nella vita intima e familiare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Inizierai la nuova settimana lavorativa in modo molto forte, pronto a prendere ogni tipo di iniziativa e ad affrontare problemi o preoccupazioni che avresti lasciato per dopo. Tuttavia, non ti sentirai completamente bene perché molte volte ti sembrerà che i tuoi sforzi siano sterili e non diano il risultato che ti aspetti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Fai molta attenzione ai tradimenti e agli attacchi alle spalle. Non tutti intorno a te sono tuoi amici e sono felici dei tuoi risultati. Inizierai questa settimana incoraggiato da ottime prospettive lavorative, finanziarie o sociali, ma se non stai attento nulla di tutto ciò accadrà e ti ritroverai ad affrontare una seria minaccia.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questo è il momento di affrontare i tuoi demoni interiori e le tue paure, è tempo di uscire dal tuo guscio e affrontare la battaglia della vita perché alla fine rimarrai sorpreso di quanto bene farai e dell’aiuto disinteressato che sei sta per ricevere, quindi devi solo fare il primo passo e poi vedrai come il destino ti prenderà per mano.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La nuova settimana inizia per te con ottime prospettive sul lavoro e negli affari mondiali in generale, tuttavia sarai assalito da preoccupazioni e preoccupazioni in relazione alla famiglia, alla casa o ai bambini, e ciò renderà per te una giornata agrodolce, almeno in i suoi inizi. Fortunatamente, tutto finirà bene alla fine.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In questo momento i pianeti ti inviano le loro migliori influenze ed è tempo che tu riceva una ricompensa per i tuoi sacrifici e sforzi, o semplicemente perché il tuo lavoro porti i frutti che ti aspetti e meriti. Questa può essere una settimana abbastanza buona in cui devi dare tutto, inoltre riceverai aiuto o protezione inaspettati.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In questi giorni devi prendere una decisione relativa alla tua vita intima, sia in amore che in qualche importante questione familiare. Il tuo più grande desiderio è sempre quello di cercare la concordia e promuovere l’armonia, tuttavia, questa volta non è possibile e l’armonia verrà ripristinata solo quando prenderai una decisione difficile e dolorosa.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il Sole e altri pianeti stanno attualmente attraversando il tuo segno e ti porteranno fortuna e risultati. Questo è qualcosa che questa settimana potrai verificare, soprattutto nel tuo lavoro, dove potresti avere un successo importante o addirittura una promozione o un riconoscimento. Questa potrebbe essere una settimana di speranze realizzate.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non inizierai questa nuova settimana troppo motivato perché alcune preoccupazioni ti travolgono e anche perché ti senti un po’ svogliato o malinconico. Tuttavia, tutto sarà molto diverso con il passare della giornata e tutto andrà bene, e alla fine il tuo umore sarà molto migliore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Se vuoi che le cose vadano davvero bene, devi accettare che non puoi fare tutto da solo, hai bisogno di aiuto anche se questo significa dover rinunciare a un po’ della tua indipendenza, o alla tua autonomia, o ai tuoi guadagni. Ma solo in questo modo otterrai il successo che stai cercando in questo momento, o che arriverà molto prima.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La nuova settimana che inizia oggi ti porterà molti cambiamenti e sorprese, molte delle quali non ti piaceranno e le sperimenterai come chiaramente negative. Ma ciò che ti sconvolgerà ora o ti deprimerà in seguito ti renderà felice, e molto perché ti condurrà all’obiettivo che desideri, solo che lo faranno per un percorso molto diverso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Questa nuova settimana non inizierà molto bene per te perché riceverai cattive notizie relative a un familiare o a una persona cara, anche senza escludere una grave malattia o addirittura la morte. Se questo non ti accade oggi, succederà per tutta la settimana e dovrai variare tutti i tuoi piani. Ma sarà anche una liberazione.

