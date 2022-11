Oroscopo Barbanera martedì 8 novembre: domani fortunato per molti segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le finanze sono il leit motiv della giornata: tra la spesa settimanale, quelle per l’estetica e qualche extra, la carta è sempre in azione!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Affinità e contrasti con il partner. Di fatto vi sentite una cosa sola, pronta a sfidare il mondo, ma solo dopo esservi sfidati l’un l’altro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Progetti grandiosi ma così confusi da sembrare irrealizzabili. Viaggiate a due velocità: efficienti nelle piccole cose, inconcludenti nelle grandi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Tanti progetti in mente, ma non potete farcela da soli, avete bisogno del sostegno degli altri, anche se l’orgoglio v’impedisce di ammetterlo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sul fronte affettivo avete tutto: un partner presente e affettuoso, figli che vi rendono orgogliosi e amici disponibili, pronti a darvi una mano.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Difficile staccarsi dai ricordi, accettare i cambiamenti e la fine delle cose: sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi… nei ritagli di tempo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Luna opposta ma inoffensiva, che oggi viaggia silenziosa. Importante è mantenere il self-control e mostrarsi superiori a certe piccole meschinità.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Focus sul lavoro, oggi particolarmente produttivo se v’imponete metodo e disciplina, evitando di fare troppe cose insieme e di cadere in confusione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Abili e carismatici, saprete sfruttare al meglio una circostanza favorevole, ottenendo il consenso di una persona che vi interessa particolarmente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Famiglia tenera ma appiccicosa, esattamente quello che a voi non va giù, liberi come siete e insofferenti alle catene, anche se fatte di zucchero.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Iniziative ben calibrate, ci mettete impegno, tempestività ma soprattutto intuito. Ottime chance per chi parte per un meeting o cerca lavoro all’estero.

