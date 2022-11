Il conduttore Paolo Bonolis ha fatto luce sulla dinamiche del suo matrimonio, ma la domanda diretta scatena il caos.

Il verace mattatore Paolo Bonolis ha accettato l’ospitata da zia Mara nazionale a “Domenica in”. L’intervista, però, si è spinta troppo oltre, e il conduttore ha difeso animatamente la privacy del suo matrimonio…

Mediaset può contare su alcuni pilastri nella sua scuderia di anchorman: tra di essi spiccano senza dubbio Gerry Scotti, Maurizio Costanzo e il verace capitolino Paolo Bonolis. Proprio quest’ultimo ha accettato l’invito di Mara Venier nel varietà di RAI 1 “Domenica in”.

L’intervista ha riservato agli spettatori momenti esilaranti, scivolando poi su temi più intimi. Il conduttore ha risposto ai rumors circa la presunta crisi di coppia con la moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis fa chiarezza, ma mette i paletti sull’intimità

Con la consueta ironia, il conduttore ha bonariamente preso in giro la padrona di casa, reduce da un intervento ai denti che le impediva di parlare correttamente. “Ho dei punti in bocca, per cui mi tira tutto!“, ha specificato Mara Venier. Immediata la replica pungente di Paolo Bonolis: “Beata te!“, inciso che ha scatenato l’ilarità nello studio di “Domenica in”.

La conduttrice ha poi indagato sul percorso di Sonia Bruganelli al “GF Vip”, dove svolge per la seconda volta il ruolo di opinionista. Paolo Bonolis ha asserito al riguardo: “Lei è molto brava. Ha delle peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. Si esprime bene, è molto lucida. Bravo Alfonso Signorini che l’ha scelta!“. Mara Venier ha poi rivolto l’attenzione ai recenti rumors che ricamavano circa una presunta crisi nel loro matrimonio.

Tutto è scaturito da alcune dichiarazioni di Sonia Bruganelli, che ha annunciato il suo trasloco in compagnia della figlia presso un appartamento nuovo di zecca. Paolo Bonolis ha chiarito: “Quello è successo perché mia moglie non si tiene un sorcio in bocca. Semplicemente abbiamo preso un appartamento accanto e abbiamo messo una porta perché Sonia vuole il bagno e la camera sua. Lei sta con mia figlia Adele, io con Davide e Silvia. Io non devo chiarire niente, che parlino, me ne frego delle fesserie, mi tocca zero.”.

Il conduttore ha poi stuzzicato: “Se poi il problema è se io e lei…“, sottintendendo la costanza dei rapporti intimi, e scatenando la replica incuriosita di Mara Venier, che l’ha pungolato: “Ecco, vogliamo dare una risposta anche a questo?“. Paolo Bonolis ha prontamente replicato: “Sì che rispondo: fatevi i ca**i vostri!“. Se sulla temperatura della coppia vige il mistero, di sicuro il conduttore ha manifestato stima immensa per la compagna, evidenziando le sue doti di madre affettuosa e presente. Per il resto, non rimane che rispettare la privacy invocata dal conduttore di “Avanti un altro”…

