Si inaugura domani l’edizione 2022 di Ecomondo, l’appuntamento fieristico dedicato alle migliori soluzioni tecnologiche “green” per la transizione ecologica. L’esposizione, organizzata nei 130mila metri quadrati dei padiglioni del quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition Group, si svolge dall’8 all’11 novembre e prevede un programma di 160 eventi complessivi (94 di Ecomondo e 66 di Key Energy), di cui 32 con la presenza dei rappresentanti della Commissione Europea.

Quattro i pillar che indirizzano gli eventi in calendario: gestione e valorizzazione dei rifiuti e loro trasformazione in materia prima seconda; bioeconomia circolare e bioenergie; trattamento e gestione della risorsa idrica; bonifica e riqualificazione dei siti contaminati ed industriali dismessi e rischio idrogeologico. Spazio ai grandi macchinari per il recupero di metalli, alle soluzioni di controllo digitale per la distribuzione delle acque, alle tecnologie di rigenerazione dei suoli e dei siti industriali dismessi e alle stampanti 3D alimentate da bioplastiche.

Previsti anche alcuni contenuti speciali, come il Textile Hub, l’Osservatorio Tessile che dall’edizione 2021 intende unire i principali player della filiera: dal produttore del rifiuto, ai gestori sino ai consorzi e associazioni di categoria, istituti di ricerca e sviluppo con il focus sull’ecodesign nella produzione tessile sostenibile. Con il coinvolgimento di diversi rappresentanti del made in Italy, si parlerà anche di salvaguardia e rigenerazione ambientale, dalle “trenchless technologies” al risanamento, alla riqualificazione di siti inquinati e alla rigenerazione delle coste.

Fra i temi anche quello del food waste, al centro del goal 12 degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: Ecomondo presenterà le ultime tecnologie e buone pratiche che coniugano qualità del cibo e riduzione degli scarti nelle fasi di pre e post consumo. Torna inoltre il Villaggio della sanificazione, area che ha visto il suo debutto nella scorsa edizione e che presenta tecnologie e prodotti che sono oggi parte integrante degli standard di prevenzione e di salubrità degli ambienti di lavoro pubblici e privati. Spazio, infine, a start-up e scale-up italiane e internazionali che offrono prodotti o servizi innovativi per la filiera delle green technologies, dal riciclo alle rinnovabili, in partnership con ICE e ART-ER.

Suddiviso in conferenze sul PNRR, di filiera e conferenze “faro”, il calendario di Ecomondo prevede convegni e seminari con esperti, ricercatori, aziende e istituzioni nazionali e internazionali con una sempre maggiore presenza della Commissione europea. Ecomondo, ospita anche l’11ª edizione degli Stati Generali della Green Economy promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica e il patrocinio della Commissione Europea.

