L’influencer Giulia Salemi l’ha confessato apertamente: ecco com’è riuscita a diventare la regina dei social.

La bella italo-persiana Giulia Salemi sta vivendo un momento di profonda gratificazione emotiva e professionale. L’influencer ha condiviso con i fan il segreto del suo successo…

Bella, simpatica, intuitiva e dal temperamento frizzante: a Giulia Salemi non manca davvero nulla per sfondare nel mondo dello spettacolo. L’ex gieffina sta raccogliendo i frutti dei suoi sforzi, e da poco conduce uno spazio su R101 al pari del fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Non è tutto: dopo il successo di “Salotto Salemi” riproposto su Mediaset Infinity, l’influencer ha accettato con entusiasmo l’ingaggio di Alfonso Signorini, conquistando un angolino tutto suo nel parterre del “GF Vip 7”. Sebbene ad oggi Giulia Salemi sia a tutti gli effetti la “madrina dei social“, dietro a questo traguardo traspare un gran lavoro…

Giulia Salemi lo confessa senza pudore: dietro al suo successo c’è anche lui

In tempi non sospetti, in cui il social Twitter era ancora agli albori del suo successo, Giulia Salemi ha pianificato una strategia per emergere agli occhi dell’opinione pubblica.

L’affascinante influencer ha celebrato 2 anni dal suo esordio in Twitter, percorso che le ha regalato infine lo status di “regina del web“. Ad oggi Giulia Salemi si è rivelata infatti un massiccio valore aggiunto al “GF Vip”, ed è osannata dalla rete, nonché il barometro del sentiment popolare.

Nel muovere i primi passi sui social ha scelto di avvalersi dell’aiuto di un professionista, il talent scout e manager Ricky Palazzolo, responsabile presso la MNcomm. I due hanno stilato un preciso piano d’azione, e Giulia ha ceduto al manager il controllo del suo account di Twitter.

Ricky Palazzolo ha rispolverato il primo tweet attribuito a Giulia Salemi, che recitava: “Credete nella telepatia? Dovreste… Da questo momento in poi, il mio profilo Twitter è gestito da un mio alter ego in contatto telepatico con me. Io penso. Lui twitta“. Il manager ha quindi dichiarato: “Ciao sono Alter Ego e dopo due anni sono ancora l’anima cringe di Giulietta. Questo il primo cinguettio su Twitter che decidemmo di usare come mezzo di comunicazione quando non lo usava nessuno. Avevi 11k follower inattivi, però ci hai creduto… Ed oggi sei la regina di Twitter!“.

Ciao sono Alter Ego e dopo due anni sono ancora l’anima cringe di Giulietta.

Questo il primo cinguettio su Twitter che decidemmo di usare come mezzo di comunicazione quando non lo usava nessuno. Avevi 11k flw inattivi però ci hai creduto…ed oggi sei la regina di Twitter 😉😎🍷 pic.twitter.com/NhCw7km3cQ — Ricky Palazzolo (@RickyPalazzolo) November 6, 2022

Sotto al tweet di Ricky Palazzolo si sono moltiplicati i commenti entusiastici da parte dei fan. I risultati stellari ottenuti dalla showgirl sono frutto di un duro e costante lavoro di squadra, che alla fine ha ripagato entrambi con la moneta sonante del successo!

The post “Ci credete?”: Giulia Salemi svela il suo segreto, retroscena impensabile sul passato appeared first on Ck12 Giornale.