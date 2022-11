Volano arco, frecce e minacce velate dopo i nuovi ingressi al GF Vip: il rendez-vous nella notte ha risvolti clamorosi.

Tempi duri per le coppiette nate sotto ai riflettori del “GF Vip 7”. Gli autori del programma, in concerto con Alfonso Signorini, hanno introdotto nella casa di Cinecittà 6 nuovi concorrenti. Alcuni di essi, però, rappresentano dei veri e propri agenti di disturbo per l’armonia di alcuni veterani nel reality.

In particolare si tratta di Micol Incorvaia, sorella della celebre Clizia, e di Oriana Marzoli, sex symbol e catalizzatrice di testosterone. La presenza di Micol, in particolare, sta minando gli equilibri nella coppia composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, con cui ha avuto un recente flirt.

La reazione di gelosia della spadaccina salernitana ha avvicinato i due ex, che nella notte si sono inoltrati in un curioso confronto…

GF Vip 7: il piano degli autori riesce alla perfezione. È faida aperta in casa

Alfonso Signorini ha spianato la strada ad un potenziale terremoto emotivo nel programma. L’introduzione nel format di Micol Incorvaia ha destabilizzato Antonella Fiordelisi, che ha scacciato dal proprio letto il fidanzato. La schermitrice l’ha addirittura spinto tra le braccia della potenziale rivale, provocandolo: “Vai dalle amiche tue. Vai a fianco di quella che ti sei bombato, vai da quella. Lo sai che ci tengo a te, però voglio stare sola!”.

E: Lo sai che si tengo a te però voglio stare da sola #donnalisi pic.twitter.com/hYmu0I0kQg — Francesca • Peter Pan ✨ (@francym97_) November 4, 2022

Edoardo ha quindi raggiunto alcuni compagni in giardino, sedendosi accanto a Micol Incorvaia, e abbracciandola affettuosamente dopo l’imbarazzo iniziale al suo arrivo. Sembra che il volto di “Forum”, però, voglia evitare contrasti inutili con la fidanzata, e ha avvertito la giovane: “La settimana prossima ti nomino!“.

Micol Incorvaia ha replicato con vivacità: “Sei proprio un cogl**ne! Fallo! Provaci a nominarmi! Guarda che sarò la preferita. Non adesso, ma la settimana prossima sarò la preferita, non ti conviene metterti contro di me, Edoardo, te lo dico…“. Edoardo Donnamaria ha sdrammatizzato, chiedendo ai compagni: “Dunque, questo clima?“. Micol Incorvaia ha colto al volo l’occasione per punzecchiarlo: “Tropicale, tropicale!“.

Hanno semplicemente parlato e lui gli ha ribadito più volte che vuole Antonella e che non gli frega un cazzo di quello che pensano gli altri…del resto non può nemmeno ignorare questa ragazza visto che è la cognata del suo migliore amico #donnalisi #gfvip https://t.co/pNKxTArBoi — Federico (@Federic39594322) November 4, 2022

Se alcuni utenti recriminano ad Edoardo la “scappatella” notturna all’insaputa di Antonella, altri lo difendono a spada tratta. Il confronto tra i due ex era inevitabile, ma una domanda resta: come proseguirà la convivenza in Casa?

