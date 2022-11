“morti-di-fama”:-ex-vincitrice-del-gf-vip-boccia-alfonso,-edizione-da-buttare

La storica vincitrice del GF Vip stronca completamente la settima edizione del format: non parteciperà.

Risse, flirt clandestini, recriminazioni e catfight in piena regola: la settima edizione del reality per antonomasia sfama puntualmente gli appassionati di gossip e di dinamiche trash.

Alfonso Signorini ha lavorato a lungo per ingaggiare i protagonisti più esplosivi per il cast del “GF Vip” in corso, e di sicuro il loro operato non passa in sordina. Nemmeno agli occhi dell’ex vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello”. Si tratta di Cristina Plevani, al tempo timida bagnina bresciana, assurta a repentina notorietà nell’anno 2000.

GF Vip 7: Cristina Plevani demolisce lo show

Arruolata in un esperimento sociale senza precedenti in Italia, Cristina Plevani aveva affrontato l’inedito percorso nell’acquario televisivo a fianco dei compagni Pietro Taricone, Marina La Rosa e Rocco Casalino. Dopo aver agguantato l’ambito montepremi di 250.000.000 lire, la bagnina si era ritirata a vita privata. I recenti accadimenti nel format l’hanno però spinta ad esporsi senza mezzi termini.

Cristina Plevani, assieme ai compagni del primo “Grande Fratello”, ha affrontato con spontanea ingenuità l’esperienza sotto alle telecamere. Guidati da una pacata Daria Bignardi, i concorrenti hanno per la prima volta sdoganato il concetto di monitoraggio televisivo h24, imparando a familiarizzare gradualmente con le dinamiche dello show.

A differenza delle prime edizioni del format, il “GF Vip” attuale arruola sistematicamente personaggi che da anni gravitano attorno al mondo dello spettacolo, e attendono con ansia la loro occasione per spiccare. I concorrenti infatti ricercano spesso l’occhio delle telecamere, e inscenano teatrini incendiari a poche ore dalla diretta. Quest’assenza di spontaneità, unitamente al clima di ostilità manifestato da alcuni Vipponi nei confronti dei più fragili, ha spinto Cristina Plevani ad una lapidaria considerazione.

“Forse, e dico forse, dovrei essere una tra le tante meteore che “dovrebbe” sperare ti tornare in auge con qualche reality. Se fossi una di queste, il GF Vip di quest’anno non lo farei mai. Il mio pensiero in realtà è più complesso e articolato ma qui va bene questo bigino.“. Un utente concorda con l’ex vincitrice del “Grande Fratello”: “Eravate troppo genuini rispetto a questi morti di fama!“.

L’analisi impietosa dell’ex gieffina, in realtà, trova riscontro nei commenti di molti spettatori. Il “GF Vip”, infatti, esula ormai dal campo degli esperimenti sociali, avvicinandosi piuttosto al contesto di “Fiera delle vanità“. E voi che ne pensate?

