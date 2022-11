milano-digital-week:-il-programma-della-24ore-business-school

Come preannunciato, la 24ORE Business School, Cultural Partner della Milano Digital Week, dal 10 al 14 novembre aprirà le porte della sua sede storica, in via Monte Rosa 91 a Milano per quattro giorni all’insegna dell’educazione, della cultura e dell’innovazione digitale. Sarà possibile assistere a open lesson, eventi serali e sarà esposta l’installazione interattiva audiovisiva “Milano Breath”, opera del new media artist Cristian Rizzuti che visualizza il “Respiro della città” leggendo le dinamiche della metropoli, in base alle diverse condizioni di qualità dell’aria dello spazio pubblico.

L’installazione interattiva audiovisiva di Rizzuti si compone di 24 barre verticali luminose tridimensionali (Heatmap), che mostrano il livello di inquinamento di Milano e del suo hinterland durante il giorno e la notte.

I 4 giorni di “Milano Respira Futuro”, questo il titolo scelto per l’evento, prevedono nella serata inaugurale di venerdì 11 novembre (dalle ore 18) un dialogo tra Rizzuti, il conduttore radiofonico Filippo Solibello e Valentino Catricalà – Curatore SODA Gallery Manchester – Federico Parolotto – Senior Partner, CEO MIC-HUB, Aldo Sollazzo – CEO Noumena Group / Director Master in Robotics e Matteo Merletti – Country Manager Italy Vinokilo. Assieme a loro le istituzioni e i rappresentanti del Building Monterosa91, immobile consegnato alla città di Milano nel 2003 dallo Studio Renzo Piano Building Workshop che sta attraversando un processo di efficientamento energetico e riqualificazione, attualmente alle sue fasi conclusive.

Sabato 12 novembre alle ore 17.00, Francesco Oggiano insieme a Paola Maugeri e altri esponenti del mondo della comunicazione digitale e della digital transformation, discuteranno invece di come si raccontano i cambiamenti sui social. Tra loro Ruggero Rollini – divulgatore scientifico e autore per Superquark, Fabrizio Foresio – Co-Founder Eccellenza Italiana e Germano Lanzoni, attore nel cast de Il Milanese Imbruttito.

Infine, lunedì 14 novembre dalle ore 18.00 si svolgerà la serata di chiusura, durante la quale Matteo Caccia, insieme al popolare climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, l’artista Cristian Rizzuti e il conduttore radiofonico Linus discuteranno sul futuro della sostenibilità del pianeta e del nostro ruolo nel preservarla, grazie alla raccolta di dati fornita dall’opera “Milano Breath” che utilizza gli open data forniti dalle stazioni di monitoraggio pubbliche.

Partner speciale della manifestazione sarà Unimarconi, la prima Università telematica italiana e partner di 24ORE Business School, con cui è stato attivato, tra gli altri, il primo percorso di laurea in Marketing a forte matrice digitale e diversi corsi post-universitari certificati ad alto valore professionalizzante.

Inoltre, cittadine, cittadini e semplici visitatori della città di Milano potranno assistere a diverse open lesson tematiche, in linea con il filo conduttore della Milano Digital Week 2022: “Lo sviluppo dei limiti. Progetti e visioni per una città e un pianeta condivisi”, che in questa quinta edizione, ribalta il paradigma e si pone l’obiettivo di indagare le modalità di sviluppo della società nell’ambito dei limiti oggi cogenti, riflettendo sul ruolo del digitale che diventa sempre più veicolo di conoscenza, di relazioni, di inclusione.

L’articolo Milano Digital Week: il programma della 24ORE Business School proviene da The Map Report.