le-collezioni-eco-innovative-degli-studenti-di-modartech-in-mostra-alla-fashion-graduate-italia

L’ottava edizione del Fashion Graduate Italia, che vede giovani talenti italiani ed internazionali delle migliori Scuole e Accademie di Moda raccontarsi attraverso progetti e contenuti innovativi in una vetrina fisica e digitale, offrirà l’occasione di vedere le originalissime collezioni realizzate dagli studenti dell’Istituto Modartech, la scuola di alta professione accademica e professionale con sede a Pontedera: abiti che sfilano nel Metaverso e si ispirano al mondo dei videogiochi e dei manga giapponesi, collezioni-manifesto che guardano all’ambiente e utilizzano materiali di scarto, outfit che parlano di stereotipi e luoghi comuni da abbattere.

© Fashion Graduate Italia

L’appuntamento con la sfilata dedicata ai giovani talenti di Modartech è domani, venerdì 4 novembre, alle ore 15.45, (anche in diretta streaming su www.fashiongraduateitalia.it).

Come si diceva, l’iniziativa si inserisce all’interno della cornice del Fashion Graduate Italia, prima e unica fashion week gratuita aperta al pubblico, promossa da Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS: tre giorni di catwalk, incontri interattivi, talk di approfondimento per raccontare l’evoluzione del settore formazione e i trend del sistema moda, booths con installazioni e possibilità di prendere contatti e informazioni specifiche sulle diverse scuole coinvolte nella manifestazione, giunta alla sua ottava edizione e dedicata quest’anno all’innovazione sostenibile.

A fare da minimo comun denominatore alle collezioni degli studenti Modartech sono la sartorialità e l’arte del saper fare, uniti alla ricerca dei tessuti e delle soluzioni più innovative per realizzare outfit in grado di comunicare oltre la moda. Ogni capo diventa portatore di messaggi e valori come la sostenibilità, l’artigianalità l’inclusività. Focus anche sugli accessori, attraverso customizzazioni e complementi in pelle lavorati a mano in modo artigianale.

Nella giornata di venerdì 4 novembre, dalle 11 alle 12, sarà possibile seguire la lecture online “Sustainable Fashion”, per una creatività più sostenibile e responsabile, così come nell’evento a Milano verranno esposti anche i progetti degli studenti a tema innovazione sostenibile nell’ambito del progetto Fashion Schools for Design-Driven Sustainable Innovation, realizzato in collaborazione con

l’ eco-hub internazionale C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and Sustainable Energy).

Sempre venerdì 4, gli studenti Modartech avranno l’opportunità di incontrare alcuni big del fashion system per la giornata dedicata alla Portfolio Review: le creazioni dei giovani designer saranno sottoposte a Sara Maino, Vogue Talents Features; Manuela Brini, Director of Creative Talent Acquisition and Development LVMH Fashion Group; GianMaria Spinella, Director of Fashion and Luxury Division WEAREGO(L)D | Head Hunter for Fashion and Luxury Industries; Andrea Bandiera, Recruitment and Creative Manager di Lagente Green; Rina Tollìo, Gruppo OTB. I portfoli degli studenti saranno inoltre visibili sul sito di Fashion Graduate Italia.

Nei giorni 8, 9 e 10 novembre si terrà inoltre l’appuntamento Fashion Talent Days con Confindustria Moda, pensato per creare sinergie con le aziende del sistema moda e rispondere alle loro richieste di ricerca di figure professionali. Un momento di confronto e condivisione che fa incontrare domanda e offerta sostenendo le attività di recruitment per le posizioni aperte.

Gli studenti di Istituto Modartech partecipano anche quest’anno al Progetto Social “Making of” della Fashion Graduate Italia, un format pensato per far raccontare ai giovani le tappe fondamentali della creazione del proprio progetto moda attraverso brevi pillole video. Un’altra finestra sul mondo – virtuale – per far conoscere il proprio talento.

L’articolo Le collezioni eco-innovative degli studenti di Modartech in mostra alla Fashion Graduate Italia proviene da The Map Report.