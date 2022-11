Food Trails è un Progetto europeo di durata quadriennale (ottobre 2020 – ottobre 2024) finanziato con 12 milioni di euro nell’ambito del programma Horizon 2020. È guidato dalla città di Milano e comprende un consorzio di 19 partner – composto da 11 città europee, atenei e stakeholder – che lavorerà in collaborazione con 21 città follower. Il bando è rivolto a startup e PMI capaci di individuare soluzioni innovative per migliorare la sostenibilità alimentare delle 11 città europee che partecipano al progetto. L’obiettivo di Food Trails è quello di rendere misurabili i progressi di azioni pilota verso sistemi alimentari sostenibili in linea con la visione del Milan Urban Food Policy Pact, un accordo internazionale tra sindaci che prevede la realizzazione di una serie di politiche alimentari urbane e rappresenta la cornice di riferimento del progetto. Le azioni pilota devono saper creare sinergie tra le 4 aree prioritarie (alimentazione e diete sane; clima e ambiente; circolarità ed efficienza delle risorse; innovazione e responsabilizzazione delle comunità) individuate da Food 2030, progetto europeo di ricerca e innovazione per trasformare i sistemi alimentari e garantire a tutti l’accesso al cibo sano. Le città europee che partecipano – capitanate da Milano – sono Bergamo, Birmingham, Bordeaux, Copenhagen, Funchal (PR), Grenoble (FR), Groningen (NL), Salonicco (GR), Tirana (AL) e Varsavia (PL). In tutte queste città partner sono attivi i “Living Labs”, laboratori di innovazione dove promuovere nuove politiche urbane per il cibo in linea con la strategia europea Farm to Fork. Partecipano al tutto anche 3 atenei e 6 stakeholder europei. “Attraverso il progetto Food Trails la città di Milano ha avviato e rafforzato collaborazioni con diverse città europee per favorire lo scambio di conoscenze e buone prassi sul tema delle food policy in ambito urbano. In particolare le azioni di ricerca e innovazione sul sistema alimentare ci permetteranno di ingaggiare nuove startup sul tema della sostenibilità e allargare il numero di stakeholder impegnati nell’attuazione della Food Policy”, ha detto Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano. Il bando “Sustainable Food System” per startup e Piccole e Medie Imprese permetterà ai vincitori di sviluppare progetti pilota nell’ambito degli 11 “Living Labs” di Food Trails e stabilire strategie con una o più città, collaborare con stakeholder del sistema alimentare europeo e dell’innovazione, incontrare potenziali investitori. “Oggi più che mai è fondamentale innovare e rinnovare le filiere agroalimentari per renderle più sostenibili. Questo progetto rappresenta una reale e concreta opportunità di innovazione del sistema alimentare e connette Milano a numerose realtà su larga scala”, aggiunge Carlo Mango, consigliere delegato di Cariplo Factory, parte del progetto. Le aree tematiche in cui le startup e le PMI possono inserirsi sono: educazione e formazione, comunicazione e coinvolgimento, riduzione dello spreco alimentare, raccolta dati e monitoraggio, accesso al cibo sano e processi produttivi, agricoltura urbana e orti, confezionamento di prodotti alimentari. La scadenza del bando è il 16 febbraio 2023 e i soggetti selezionati parteciperanno al Matchmaking Day nella primavera 2023. In una fase successiva, i finalisti potranno sviluppare un progetto pilota nell’ambito di Food Trails e ottenere visibilità internazionale. Il comitato tecnico – composto da Cariplo Factory, Comune di Milano, Fondazione “Stichting Wageningen Research” e dai rappresentanti delle 11 città partner di Food Trails – valuterà e selezionerà le migliori candidature. Per partecipare alla call si passa da questo link, mentre per informazioni e per contattare i promotori si può cliccare qui.

