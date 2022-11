Ci siamo. Come preannunciato, la Cop27 – Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici – si terrà dal 6 al 18 novembre a Sharm el-Sheikh, in Egitto, con la partecipazione di 40.000 delegati da tutto il mondo. Affianco dei colloqui dei grandi della terra, sono in programma numerosi eventi, esibizioni, laboratori, performance culturali, momenti di dialogo. Un’enorme Zona Verde sarà il punto di incontro per accogliere i giovani, la società civile, gli accademici e gli artisti, ma anche il mondo degli affari che avrà numerosi partecipanti da tutto il mondo. Lunedì 7 e martedì 8 si entra nel vivo con il vertice dei capi di stato e di governo, il vero e proprio “Summit di attuazione per il clima”, alla presenza – è la prima volta se consideriamo i premier eletti – della nostra premier Giorgia Meloni. I tavoli di discussione riguarderanno 6 argomenti chiave: Transizione giusta, Sicurezza alimentare, Finanza innovativa per il clima e lo sviluppo (9 novembre), Investire sul futuro dell’energia, Sicurezza idrica (lunedì 14), Cambiamento climatico e sostenibilità delle comunità vulnerabili. Giovedì 10 si parlerà di Scienza e Giovani, venerdì 11 della Decarbonizzazione, sabato 12 dell’Adattamento e dell’Agricoltura, martedì 15 della Società civile e dell’Energia, mercoledì 16 della Biodiversità, giovedì 17 delle Soluzioni. Venerdì 18, infine, la trattativa fra i Paesi e il documento finale.

Il segretario generale dell’Onu, António Guterres /Foto: creative commons ©Karwai Tang/ UK Government

Tra i nodi centrali c’è senza dubbio l’emergenza energetica, con la conseguente crisi economica dell’Ue, ben maggiore rispetto a quella di altre parti del mondo, e che sta di fatto oscurando la crisi climatica, proprio nel luogo – l’Europa – che si era fatta paladina del cambiamento. Un dato di fatto che porta le Nazioni Unite e l’Unione europea a unire le voci nell’arena del summit per gli investimenti sostenibili a Bruxelles, invitando governi, aziende, istituzioni finanziarie e investitori a non arretrare sulla transizione verde e a dare invece fondo a tutto il potenziale del Next Generation Eu e dei Pnrr capaci di spingere e influenzare anche le risorse private. Con un punto ben fermo. “Gli orrori della guerra in Ucraina non dovrebbero far finire nel dimenticatoio l’azione per il clima”, come ha sottolineato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. È innegabile che la necessità più impellente dei governi sia oggi tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti dai ricatti sul gas di Vladimir Putin, e regolare i prezzi sul mercato. Ma a cosa stiamo aspirando? Gli obiettivi climatici europei sono ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990; e arrivare a emissioni zero nel 2050. Ma “raddoppiare i combustibili fossili non è la risposta”, ha ricordato Guterres, indicando nella transizione verde – in particolare nelle energie rinnovabili – l’unica via “per la sicurezza energetica, per avere prezzi stabili e un pianeta vivibile”. Ne sembra convinto anche Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, che ha sottolineato come ritardare la transizione verde con soluzioni non sostenibili sia un errore da evitare, e ha richiede fondi “aggiuntivi per oltre 500 miliardi di euro all’anno per i prossimi anni”, è tornato a ricordare Gentiloni, pre-annunciando anche nuove richieste europee per rinforzare il RePowerEu con risorse da destinare alla lotta al caro energia e alla transizione pulita. Investimenti “pubblici e privati” che hanno “un impatto positivo sull’economia a basse emissioni”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che mantengano vive le prospettive sul lungo periodo.

Il rappresentante speciale egiziano alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, Wael Aboulmagd, è tornato, invece, sul tema delle perdite e dei danni legati al clima: “Dobbiamo cominciare la discussione sulla finanza per i loss and damage”, cioè sul ristoro delle perdite e dei danni provocati dal riscaldamento globale, specie nei paesi più poveri. “Abbiamo visto quello che è successo in Pakistan, Nigeria, Caraibi e Africa. Dobbiamo trovare spazio per discutere di questo, dobbiamo aiutare questi paesi”.

Nell’immediato, “la Cop27 deve essere un punto di svolta”, ha ammonito Guterres. Ma lo sarà? Al momento per punto di svolta s’intende salvaguardare gli obiettivi fissati alla dello scorso anno di Glasgow, a fronti di Stati – anche dal peso imponente, come il Regno Unito – che danno segnali di marci indietro. Lo ha confermato anche l’inviato speciale italiano per il clima, l’ambasciatore Alessandro Modiano: la posizione dell’Italia è che “quanto si è acquisito alla Cop26 e al G20 non sia rimesso in discussione. È innegabile che la crisi geopolitica abbia conseguenze profonde sulle politiche per il clima. Nel breve periodo anche la Ue ha dovuto adottare decisioni non in linea con i suoi target. Le tensioni su Taiwan hanno ridotto la propensione della Cina a collaborare. Ma la Ue ha mandato il messaggio politico che, al di là dell’emergenza, resta ferma sui suoi obiettivi climatici”. Infine, il punto più caldo. La conferenza in Egitto “sarà concentrata sui paesi vulnerabili” che chiedono fondi per gli effetti del cambiamento climatico che si trovano a soffrire più di altri, senza aver partecipato a causarli.

